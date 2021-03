Oana Roman a trecut printr-un moment dificil în urmă cu câțiva ani, atunci când a făcut un atac de panică în direct la televizor, în cadrul unei emisiuni, când se lupta cu depresia. Invitată în podcastul lui Mihai Morar, vedeta a detaliat perioada respectivă și problemele cu care s-a confruntat.

Fiica lui Petre Roman a avut parte de multe necazuri de-a lungul vieții și a făcut tot posibilul să treacă peste ele și să revină la normal. Oana Roman a ajuns să facă atac de panică în timpul unei emisiuni televizate, însă nimeni nu și-a dat seama.

Vedeta a recunoscut că suferea mai multe atacuri de panică într-o singură zi din pricina depresiei prin care a trecut ani la rând. Chiar dacă totul s-a înâmplat cu mulți ani în urmă, Oana Roman nici acum nu a putut uita greutățile care nu i-au dat pace.

Oana Roman, atac de panică în direct la TV: „A fost foarte, foarte rău”

Oana Roman este una dintre cele mai apreciate femei din lumea showbiz-ului românesc și reprezintă un adevărat model pentru doamne și domnișoare. Fiica fostului premier al României a demonstrat că poate face orice dacă are voință și ambițe, unul din aceste lucruri fiind procesul de slăbire, după ce s-a confruntat ani buni cu problemele de greutate.

Însă fosta soție a ljui Marius Elisei a mai avut și alte probleme în trecut. Oana Roman a luptat cu depresia cu mulți ani în urmă și a avea atacuri de panică zilnic, unul dintre ele chiar în timpul unei emisiuni TV. Mihai Morar a invitat-o pe vedetă în podcastul lui, unde a vorbit despre aceste probleme.

La momentul respectiv, Oana Roman suferise o despărțire și starea ei psihică nu mai era la fel de bună. Mai mult, aceasta ajunsese să nu mai poată desfășura activitățile pe care le făcea înainte și petrecea mult timp în casă.

„Erau zilele în care începusem să vin permanent la tine. Cred că veneam o dată pe săptămână. La început, în 2007. Țin minte că în una din zilele în care am venit la tine am făcut atac de panică în direct, tu nu ai știut niciodată. Eu nu arătam, eu mă luptam în mine. Am primit o putere nu știu de unde ca să pot să duc. Eram la masă, la televizor. Cred că de mai multe ori mi s-a întâmplat”, i-a povestit Oana Roman lui Mihai Morar.

Oana Roman, probleme cu depresia

Oana Roman i-a mai povestit lui Mihai Morar despre atacurile de panică din trecut și a relatat un episod cumplit, în care era gata să se arunce pe geam. Vedeta a apelat la ajutorul unui terapeut mult prea târziu, însă acum este bine.

„Am început să fac terapie prea târziu, adică târziu. Aveam 30 de ani. Se adunaseră mult prea multe. A avut loc și o despărțire atunci care a fost foarte grea pentru mine. Și ajunsesem foarte rău. Practic nu mai puteam să trăiesc. Făceam 50 de atacuri de panică pe zi. Nu mai puteam să ies din casă, a fost foarte, foarte rău. Nu îmi mai aduc aminte primul atac de panică.

Țin minte că odată am făcut un atac de panică îngrozitor, atât de îngrozitor, țin minte că stăteam la etajul cinci într-un bloc, vizavi de Sala Palatului. Eram într-o relație în momentul ăla, dar eram singură acasă. Țin minte că l-am sunat și i-am spus că dacă nu vine acum, eu mă arunc pe geam. Simțeam că nu mai pot să respir, că nu mai am aer, am deschis geamurile, mi-a fost frică să ies pe balcon, eu am și rău de înălțime.

Stăteam la geam și încercam să îmi iau aer să nu mă sufoc. A fost din ce în ce mai rău, din ce în ce mai dese. Până am ajuns în momentul în care nu mai puteam să ies din casă. Nu mai puteam să conduc, nu mai puteam să merg pe stradă, nu mai puteam să fac nicio activitate”, a mai povestit Oana Roman.