Oana Roman, circ în vacanța de la malul mării! A sunat la Poliție pentru a fi salvată

Oana Roman pare să ”se lipească” de câte un scandal oriunde ar merge. Plecată la malul mării, ea a provocat un adevărat scandal din cauza celor ce se petrec, noaptea, pe litoral și a apelat la intervenția Poliției.

Oana Roman a chemat Poliția

dintre celebritățile care au vrut să marcheze începerea sezonului estival printr-o vacanță la malul mării. Și, normal, a ales să petreacă zilele de vacanță în capitala fițelor, Mamaia. Acolo unde, de altfel, lumea merge pentru distracție, cluburi și cheltuieli uriașe.

Doar că Oana Roman nu a avut parte de ceea ce și-ar fi dorit. Ba chiar, povestește ea pe conturile sale de socializare, a fost chiar invers. ȘI, extenuată de faptul că nu a putut să se odihnească din cauza muzicii din cluburile de lângă locul în care s-a cazat, a chemat Poliția.

„Nu că sunt eu bătrână și nu mai îmi place la club, dar trebuie să existe măcar un pic de limită. Nu există limită”, spune Oana. ”La ora 5 fără un sfert dimineața urla muzica la o discotecă pe plajă la nici 50 de metri de blocuri unde locuiesc oameni. Am sunat la 112, m-a luat un domn la mișto că atât a putut. Amenzi nu se dau, domnul primar e în campanie…

L-aș invita să vină să doarmă dânsul aici mâine seară când va fi la fel cu siguranță. Să vedem ce impresia va avea domnul Vergil Chițac, Poliția Mamaia și cei care au dat autorizație să fie club pe plajă lângă blocuri până la 6-7 dimineața”, a povestit Oana Roman, pe Instagram.

Oana Roman și fiica ei, Isa, despărțite vara asta

În altă ordine de idei, că va avea o vară grea. Nu de altceva, dar timp de câteva săptămâni, ea va sta departe de fiica ei și a lui Marius Elisei. Nu pentru că micuța ar ajunge la tatăl ei, ci pentru că va pleca în tabere, cu școala.

“Isa are două tabere vara aceasta, timp în care eu nu știu ce am să fac cu viața mea, nu mai sunt obișunuită să stau mai mult de două zile fără ea. Are o tabără cu școala, de opt zile, în Maramureș, iar cealaltă o face cu fostul profesor de robotică. Și în a doua tabăra va sta șapte zile. În aceste două săptămâni, în care Iza nu va fi, eu trebuie să găsesc un scop în viață”, a declarat Oana Roman pentru

Mai mult, mărturisea vedeta, relația dintre ea și fiica ei este una cât se poate de apropiată. De aceea, explică ea, a ajuns să o considere pe Isa și cea mai bună prietenă de-ale sale. Și, zice Oana Roman, vorbesc absolut orice.

“Din cauză că suntem doar noi două, este foarte greu, m-am obișnuit să fiu tot timpul cu ea. Noi nu avem altă familie, nu avem bunici, suntem doar noi două. Avem prieteni, însă în cea mai mare parte a timpului suntem doar noi. Vorbesc absolut orice cu fiica mea.

Inclusiv, acest copil, îmi spune ea: Mami, merg eu și dorm la mami Nana, o chemăm pe mamaie, persoana care mă ajută în casă. Ieși si tu cu fetele, te rog, mergi și tu în oraș, te rog frumos, mergi și tu să bei o cafea cu cineva“, a mai adăugat vedeta.