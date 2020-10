Oana Roman, de urgență la spital cu fetița. Ce au depistat medicii

Oana Roman a trecut prin momente dificile cu fetița ei. Micuța suferă de enterocolită, iar această afecțiune le-a chinuit pe cele două pe tot parcusul unei nopți. Ieri de dimineață, Oana a mers cu fiica ei la spital pentru a se asigura că nu este vorba și de o altă complicație.

Vedeta este foarte activă în mediul online și le-a povestit fanilor prin ce a trecut. Ea a explicat că a avut emoții doar pentru mersul la spital în perioada aceasta, dar și că totul s-a desfășurat în siguranță și cu rapiditate.

Fiica fostului premier are o fetiță de 6 ani, Izabela, împreună cu partenerul de viață, Marius Elisei. Relația dintre cei doi este una complicată, presărată de certuri și împăcări.

Oana Roman, probleme și griji pentru fetița ei.

Oana a povestit pe Instragram întreaga aventură prin care a trecut cu micuța: „de azi noapte ne dă de furcă o enterocolită a Isei. Azi ne am dus la spital că să fim sigure că e doar o enterocolită. Diagnosticul s a confirmat și ne am liniștit.

Ne-am simțit în siguranță și totul a durat mai puțin de jumătate de oră. Isei i s au recoltat analize în fix 10 secunde și a fost tare cuminte. În ziua de azi e o aventura să mergi la doctor dacă ai orice simptom”, a explicat ea.

Fiica lui Petre Roman vorbește destul de des despre copila ei pe rețelele de socializare, iar perioada dificilă prin care trecem este o adevărată provocare pentru Oana și fetița ei. Ea a povestit și îngrijorările avute în momentul debutului la școală al micuței, în aceste condiții deosebite.

„În seara asta adorm cu gândul că oricâte cărți am citit, oricât am învățat, oricâtă educație am primit, nu am știu cum să-i explic copilului meu că mâine va merge pentru prima dată la școală și va intra singură să cunoască o învățătoare căreia nu îi va vedea fața, va avea colegi pe care nu îi va putea recunoaște, pentru că vor avea mască.

Se va trezi singură, într-un loc străin, cu oameni străini cărora nu le va putea vedea decât ochii. Așa va fi, pentru ea și sute de mii de alți copii, prima zi de școală din viața lor”, le-a explicat ea urmăritorilor de pe Instagram, la vremea respectivă.

Izabela este o prezență constantă în postările mamei sale. Ultima pățanie a fost una amuzantă și neintenționată. Copila și-a întrerupt mama în timp ce se filma în oglindă pentru a promova hainele pe care le vine la magazinul sau online. Figura fetiței a stârnit râsete printre internauți.

