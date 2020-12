Oana Roman, dezamăgire cruntă. Mesajul subtil adresat trădătorilor din viața sa

Oana Roman a făcut o mărturisire controversată pe rețelele de socializare, care i-a pus pe gânduri pe internauți. Vedeta a dat de înțeles că a fost dezamăgită crunt de apropiați.

Oana Roman este o vedetă foarte activă pe rețelele de socializare, unde are sute de mii de urmăritori, pe care îi ține la curent cu schimbările din viața sa și cărora le împărtășește diverse vești.

Recent, fiica lui Petre Roman i-a făcut pe fanii săi să își pună semne de întrebare cu privire la întâmplările ce au loc în viața ei, după ce a publicat un mesaj controversat.

Oana Roman, dezamăgire cruntă. A postat un mesaj subtil la adresa celor care au trădat-o

Oana Roman are o relație foarte bună cu urmăritorii ei de pe rețelele de socializare, cu care se consultă deseori și cărora le cere sfaturi când se confruntă cu un impas.

Recent, soția lui Marius Elisei le-a dat o lecție de viață importantă internauților, printr-un mesaj cu trimitere la dezamăgirile cu care s-a confruntat ea însăși în trecut. Aceasta a postat mesajul cu pricina chiar pe contul ei oficial de Instagram.

”Din păcate, în viață, uneori, iubirea nu este îndeajuns. Uneori nici iubirea, nici prietenia, nici loialitatea, nici dăruirea, nici sinceritatea. Nici separat, nici toate la un loc nu sunt îndeajuns câteodată. Nu-i așa?”, a zis Oana Roman.

Nu este pentru prima dată când Oana Roman face astfel de afirmații controversate pe rețelele de socializare. Mesajul fiicei fostului premier al României a ridicat semne de întrebare în rândul fanilor, care se întreabă cine ar fi putut s-o dezamăgească pe vedetă. În plus, Oana Roman are și foarte mulți prieteni din spațiul public, iar curiozitatea fanilor a fost accentuată, gândindu-se dacă nu cumva soția lui Marius Elisei a fost dezamăgită de o vedetă.

Oana Roman se află în continuare într-un război deschis cu Oana Zăvoranu, cele două aruncându-și cuvinte grele în mediul online în ultimele săptămâni.

