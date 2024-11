Oana Roman, dezamăgită după rezultatele alegerilor din SUA: “Este începutul sfârșitului”

Oana Roman și-a exprimat dezamăgirea privind alegerile din SUA, câștigate de Donald Trump. Vedeta consideră că nu se vor întâmpla lucruri foarte bune în viitorul apropiat.

Mesajul transmis de Oana Roman după ce Donald Trump a câștigat alegerile din SUA

Ziua de 5 noiembrie a fost una importantă pentru americani, care și-au ales viitorul președinte. și a fost reales președintele Statelor Unite. Mulți au fost dezamăgiți de acest rezultat și se tem pentru soarta țării, dar și a lumii.

Printre vedetele care au reacționat după rezultatele alegerilor din SUA se numără și Oana Roman. Fiica lui Petre Roman nu este deloc mulțumită de victoria lui Trump.

Oana Roman și-a spus părerea despre , spunând că acest lucru reprezintă “începutul sfârșitului”.

Subiectul a fost discutat, însă, cu fanii apropiați, abonați la pagina ei, nu și cu publicul larg. Vedeta nu mai vrea să dezbată teme controversate din cauza criticilor de care ar putea avea parte.

Fiica lui Petre Roman nu consideră că se vor întâmpla lucruri bune odată cu revenirea lui Donald Trump. Aceasta speră că ceea ce crede ea nu se va adeveri, în cele din urmă.

“Am făcut niște story-uri pentru abonați în care mi-am exprimat părerea despre Trump, nu o fac aici pentru că m-am săturat de nebuni și hateri și de bolnavi psihic și nu mai postez lucruri controversate pentru toată lumea pentru că efectiv am obosit.

Părerea mea despre ce se întâmplă în America este una tristă, asta este părerea mea și am dat detalii și am explicat. Vă zic doar atât: este începutul sfârșitului și argumentez de ce cred asta în story-urile pe care le-am postat pentru abonați.

Sincer mi-aș dori din tot sufletul ca de data asta să nu am dreptate și să nu fie așa cum cred eu, dar, din păcate, de obicei cam am dreptate și cred că se va adeveri”, a spus Oana Roman pe .

“Vorbim peste un an, doi”

În continuare, Oana Roman a spus că, peste un an, va vedea dacă ceea ce credea se va întâmpla și va avea dreptate în legătură cu predicțiile despre realegerea lui Donald Trump.

“Story-urile alea eu le păstrez, pentru că ele o să fie în arhivă și vorbim peste un an, doi. Eu zic că peste un an vorbim și o să vedem dacă am avut dreptate sau nu”, a mai spus ea.