Oana Roman e în culmea fericirii. Anunțul făcut în urmă cu puțin timp: “Am terminat întâlnirea…”

Oana Roman este extrem de fericită. Și-a împărtășit starea și fanilor, pe rețelele de socializare, unde este foarte activă. În fiecare zi fiica lui Petre Roman postează câte ceva din viața sa, pe Facebook sau pe Instagram, aici având o comunitate destul de mare care o apreciază.

De ce este Oana Roman fericită. Vedeta, discretă cu fanii

Vedeta a precizat la final de săptămână că viața sa i se va schimba, deoarece pe strada ei va ieși soarele, așa cum și-a imaginat. O așteaptă lucruri mai bune și mai frumoase de acum încolo și este recunoscătoare sfaturilor pe care le-a primit în copilărie de la tatăl său, Petre Roman.

Oana Roman a mai spus că știa că într-o zi, după multă suferință, va sosi și ziua în care bucuria va fi cea dominantă și nu tristețea. ”Am simțit aripi ocrotitoare de îngeri”, a mai subliniat vedeta, spre uimirea celor care i-au citit postarea.

”Ceea ce e mai bun și mai frumos, de abia de acum urmează! Tată m-a învățat să gândesc așa și mereu când a fost cel mai greu am știut că va urma cel mai bine. Am crezut în mine și am simțit aripi ocrotitoare de îngeri! Sunt recunoscătoare”, a scris Oana Roman

Oana Roman pregătește un nou proiect

Nu se cunosc detalii despre motivul de fericire al Oanei Roman. De altfel, și în urmă cu câteva zile a dat de veste că viața i se va modifica. Și atunci, la fel ca acum, a fost reticentă în a detalia la ce re referă, afirmând doar că este vorba despre un proiect.

”Am terminat întâlnirea care a fost despre un nou proiect foarte interesant, care sper să se concretizeze curând”, a mai scris, de curând, pe Instagram, fiica lui Petre Roman, stârnind bănuieli urmăritorilor săi.

”Doamne ajută să-ți fie bine 🙏Gândește pozitiv și vei atrage binele!Toate cele bune, îmbrățișări cu sufletul ❤️”/ ”Ești o prințesă și arăți super bine la anii tăi. Sănătate și fericire/ ”Superbă ești, Oana!”, sunt o parte dintre reacțiile admiratorilor Oanei Roman.

Oana Roman are parte de bucuria misterioasă după ce în ultima vreme nu a trecut printr-o perioadă bună. S-a despărțit definitiv de Marius Elisei, iar mama sa, Mioara Roman, pare că se înrăutățește cu sănătatea de la o zi la alta.

Oana Roman este una dintre cele mai cunoscute persoane din showbizul românesc. Mulți o știu și ca fiica fostului prim-ministru, Petre Roman. Acesta este divorțat de mama ei, Mioara Roman, din 2007. Oana Roman își crește singură fetița, după ce și ea, la rândul său, Legătura pe care o mai păstrează aceștia în prezent este de dragul Isabelei.