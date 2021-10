Oana Roman este tare mândră de fiica ei. Ce calificative a obținut Isa la școală

Oana Roman a postat un Instastory în care își laudă fiica pentru calificativele pe care le ia la școală. Se pare că Isabela este un copil eminent, iar ca drept dovadă sunt evaluările cu ”Foarte bine” și ”Bine”.

”Isa mea ia FB și Bravo. Într-adevăr, scrie foarte frumos spre deosebire de mine”, cu notele Isabelei.

Fiica Oanei Roman, elevă în clasa I

Isabela, fiica Oanei Roman și a lui Marius Elisei, are șapte ani. Anul acesta este unul important pentru ea, deoarece a intrat în clasa I, devenind astfel școlăriță.

Isabela a fost foarte dorită de părinții ei, iar ca drept dovadă faptul că Oana Roman s-a zbătut să o aducă pe lume, în pofida problemelor de sănătate pe care le-a avut, ulterior. Oana Roman a suferit o operație de cezariană care i-a pus viața în pericol.

”Din 2014, ziua de 1 mai are pentru mine o semnificație aparte. Este ziua în care m-am nascut a 2 a oară.. pe 1 Mai 2014 , Isa avea 2 luni jumate și în loc să fiu cu ea acasă, eu ma pregăteam să intru intr-o operație extrem de dificilă care avea să dureze peste 8 ore.

O operație care mi-a salvat viața. Eram in pragul de muri din cauza unor complicații post cezariana, netratate la timp și corespunzător de doctorul care efectuase cezariana.”, a spus Oana Roman pe pagina sa de socializare.

A fost cea mai mare cumpănă a vieții mele . Am reusit sa ies din ea cu ajutorul lui Dumnezeu care a trimis sa ma vindece: mainile de aur ale doctorului Gabriel Mitulescu alaturi de echipa saToți împreună au reușit să mă facă bine.

Am stiut atunci ca am niste îngeri păzitori foarte puternici .Am stiut atunci ca puterea lui Dumnezeu este infinită, am simțit asta in modul cel mai concret.”, a mărturisit Oana Roman pe Instagram.

Fiica Oanei Roman, virală în online, după episodul ”trei felii de pizza”

În urmă cu câteva luni, a devenit viral pe rețelele de socializare, stârnind amuzamentul tuturor. Cea mică a dat-o pe mama ei de gol, într-un live, în privința feliilor de pizza mâncate.

Mai exact, că a mâncat doar o felie de pizza, moment în care Isabela a contrazis-o că au fost, de fapt, trei.

”De dimineață am mâncat o banană, la prânz Iza a vrut pizza și eu am mâncat doar o feliuță din ea…”, spunea Oana Roman.

”Nu, ai mâncat trei!”, a contrazis-o fiica sa.

”Nu e adevărat! Una singură am mâncat și încă o bucățică!”, s-a apărat Oana Roman.

După acest episod, nu a durat mult până să apară tot felul de parodii cu cele două. Văzând glumele din online, Oana Roman a avut o reacție furibundă.

”Mă amuz copios pe seama tuturor. Toată lumea știe unde a pornit totul. Oamenii sunt foarte ușor de manipulat, din păcate.

Oamenii au obosit să gândească cu mintea lor și atunci le este mult mai ușor să se lase influențați de alții, manipulați de alții, care știu că chestia asta funcționează și folosesc această manipulare pentru a-și servi interese proprii.

Oamenii nu realizează că ei sunt doar niște pioni folosiți de alți oameni pentru a-și satisface alte interse”, a explicat Oana Roman la Antena Stars.