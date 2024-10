Ce trebuia să fie o vacanță relaxantă în Cipru pentru s-a transformat într-o experiență neplăcută chiar de la început. Când au ajuns la hotel, nu au primit camera rezervată și plătită. Ce s-a întâmplat, de fapt?

Oana Roman, experiență neplăcută în vacanța din Cipru. Ce a pățit la hotel: „Se pare că este o practică să dea unora dintre români”

Vacanța mult așteptată în Cipru a început cu stângul pentru Oana Roman și fiica ei, Isabela. Cele două au plecat din țară vineri, 25 octombrie, profitând că Isabela are o săptămână liberă la școală. Dar, când au ajuns la hotel, ele au avut parte de o surpriză neplăcută.

Oana Roman a rezervat camera dorită prin intermediul unei agenții de turism, dar a fost profund dezamăgită când a ajuns la cazare. Personalul hotelului le-a repartizat o cameră diferită, una pentru persoane cu dizabilități, la parter.

Oana a aflat ulterior de la alți turiști români că această practică este destul de comună. Mulți dintre cei care se cazează în Cipru primesc astfel de camere, diferite de cele standard de la etajele superioare.

Situația s-a rezolvat doar după intervenția agenției de turism, însă experiența i-a lăsat un gust amar vedetei. Ea și-a exprimat nemulțumirea în online.

„Din ce am înțeles de la alți români cu care ne-am întâlnit aici, se pare că este o practică să dea unora dintre români camerele de la parter care sunt pentru persoane cu dizabilități și care nu sunt la fel cu cele de sus, din păcate.

Cei de la agenție s-au agitat și au făcut în așa fel încât să se rezolve problema, dar trebuie să aveți mare grijă când rezervați, să verificați și să spuneți că nu vreți cameră pentru persoane cu dizabilități”, a povestit Oana Roman pe Instagram, potrivit

Oana Roman, dezamăgită de personalul hotelului

Pe lângă această problemă, Oana Roman a fost dezamăgită și de atitudinea neprofesionistă a personalului. Ea a fost deranjată de faptul că nu știu să comunice și nici măcar nu și-au cerut scuze pentru încurcătură.

Totuși, vedeta nu a lăsat ca acest incident neplăcut să-i strice vacanța. Împreună cu fiica ei Isabela, se bucură acum de vremea perfectă din Cipru, unde termometrele arată peste 20 de grade.

„Într-un final am reușit să primim o cameră ok. S-a rezolvat problema, dar a început cu stângul totul și nu din cauza agenției, ci din cauza celor de aici. Pe scurt, serviciile scârțâie, personalul nu este ok, comunică foarte greu și nu au fost în stare măcar să își ceară scuze. Nu știu să vorbească, nu știu să comunice. Hotelul este ok dacă nimeriți camera potrivită”, a mai spus fiica lui Petre Roman.

merită o vacanță pe cinste, iar Oana are toate motivele să fie mândră. Micuța, în vârstă de 10 ani, își câștigă propriii bani participând în campaniile online ale mamei sale

„Îşi pune bani deoparte pentru că şi câştigă bani. Nu am expus-o şi nici n-am implicat-o în campanii. Dar am avut un client care m-a întrebat dacă Isa vrea să facă parte din campanie. (…) A fost de acord. Are bugetul ei. Are salariu. Îşi pune bani deoparte”, a spus Oana Roman pentru

Recent, talentata Isabela a organizat un vernisaj unde și-a expus și vândut propriile tablouri. Ea a venit cu ideea de a dona 70% din câștiguri pentru copiii nevoiași dintr-un sat de lângă București. Banii au fost folosiți pentru haine și încălțăminte.