Oana Roman, gest impresionant pentru mama ei, chiar în ziua de Crăciun! ”A venit și Moș Crăciun”

Oana Roman a avut un an 2022 încărcat, cu multe realizări, dar și cu o sumedenie de griji. Problemele de sănătate ale mamei ei, Mioara Roman și intervenția chirurgicală dificilă de la șold i-au schimbat total prioritățile fiicei lui Petre Roman.

Oana Roman, alături de mama ei la orice pas

În orice zi din an în anevoiosul proces de recuperare, urmat operației dificile prin care a trecut.

ADVERTISEMENT

Niciun gest nu i se pare prea mult pentru cea care i-a dat viață, motiv pentru care Oana a susținut mereu că va fi alături de Mioara cu tot ce îi stă în putință.

Cu ajutorul îngrijirilor de care a avut parte în centrul unde este internată, Mioara Roman se simte din ce în ce mai bine, iar fiica ei nu ratează nicio ocazie pentru a o vizita, lucru care îl face, chiar și în ziua de Crăciun!

ADVERTISEMENT

”În ziua de Crăciun evident că vom fi cu ea la masă. Se face o masă cu toată lumea și o să fie foarte frumos. Uități-vă la mine pe Instagram și o să vedeți tot ce fac eu.

Am fost la mama pentru că au venit colindătorii, am stat cu ea și am urmărit spectacolul, a venit și Moș Crăciun. Mama a băut o cafea, am stat de vorbă acolo, a fost super frumos”, a declarat Oana Roman potrivit celor de la .

ADVERTISEMENT

Petre Roman, de sărbători alături de Oana Roman

Nu se vede frecvent cu .

Și de această dată, Oana Roman mărturisește că se va împărți cu Marius, astfel încât nimeni să nu fie neglijat. Nici părinții partenerului ei de viață și nici ai ei.

ADVERTISEMENT

”El (n.r. Petre Roman) o să vină la noi, probabil, zilele astea, dar la mama mă duc eu cu Iza sigur. Pentru că și Marius va trebui să se ducă un pic la ai lui”, a mai completat vedeta.

ADVERTISEMENT

Moticul pentru care a ales Oana Roman să stea acasă de Crăciun?

Fiica Mioarei Roman a dezvăluit, de asemenea, de ce a ales ca anul acesta să stea în sânul familie, dar și cu ce preparate se va delecta la masa de Crăciun.

”Anul ăsta stăm la noi acasă. Nu vreau bagaje, nu vreau drumuri, nu vreau aeroporturi, nu vreau gări, nu vreau hotel. Vreau să stau acasă și să mă odihnesc!

Eu am un singur fel pe care îl iubesc. Eu iubesc salata de boeuf, pot să mănânc oricât, deși nu am voie să mănânc oricât, dar recunosc că salata de boeuf este felul meu de mâncare preferat dintre toate mâncărurile din România”, a spus Oana Roman pentru sursa citată.