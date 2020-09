Oana Roman, în culmea fericirii! Și-a îndeplinit o dorință arzătoare: „M-am îndrăgostit”

Chiar dacă pandemia de coronavirus nu se dă dusă așa de ușor, Oana Roman are parte de o situație materială de invidiat. Unde mai pui că și-a îndeplinit de curând una dintre cele mai arzătoare dorințe și a împărtășit bucuria cu cei care o urmăresc îndeaproape pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Este vorba despre un bolid de lux la volanul căruia fiica fostului premier se plimbă deja, mândră nevoie mare, pe străzile din București. La aflarea unei astfel de vești, fanii au înroșit butonul de like și au postat mii de comentarii.

Nici nu se putea altfel, având în vedere că superba bijuterie pe patru roți a costat o mică avere. „M-am îndrăgostit”, le-a dezvăluit vedeta prietenilor virtuali.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Oana Roman și-a cumpărat un nou bolid de lux

„Felicitări. Are un design foarte mișto. Recunosc că și eu am pus ochii pe ea”, „Felicitări pentru ambiție. Ți se potrivește de minune” sau „Wow, ce faină ești”, sunt doar câteva dintre reacțiile internauților.

„Mașina nu e pe gustul meu, dar sandalele îmi plac la nebunie. Sunt foarte mișto”. „Am trecut la Peugeot de mulți ani și suntem foarte multumiți. Have fun with the new car”, i-au mai transmis admiratorii.

ADVERTISEMENT

Își amintește cu amărăciune de perioada copilăriei: „Foarte multă lume crede că am crescut în puf”

„Foarte multă lume crede că am crescut în puf și că tata m-a răsfățat și mi-a oferit absolut orice. Nu este deloc așa. Tata ne-a crescut destul de strict și în condiții destul de dure pentru că și el a fost crescut așa.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Părinții mei nu au făcut lecții cu mine niciodată, tata a încercat o dată să facă lecții la matematică și s-a lăsat păgubaș pentru că nu prea mă descurcam. Am fost obligată să îmi fac temele singură și să mă descurc, inclusiv în clasele mici.

Într-o țară ca Franța și la o universitate care se numește Sorbona, ideea că te duci cu pile nu există. Lor nici nu le trece prin cap chestia asta. Sorbona este o școală de stat, deci care nu a costat. Tata nu a trebuit că plătească zeci de mii de euro pe an, ca și cum plătești pentru o facultate privată.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Am plecat la facultate, am stat în gazdă pentru că tata a spus că nu are posibilitatea să îmi plătească o chirie la Paris. M-am întors din Franța și tata mi-a spus: „Ai diplomă de licență? Ai o meserie? Drum bun” și a trebuit să muncesc și să mă descurc singură”, a povestit Oana Roman.