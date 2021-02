Oana Roman, în război cu tatăl ei, Petre Roman: ”Ați făcut un copil să sufere”

Oana Roman a trecut prin foarte multe probleme în ultima perioadă, în prezent fiind în război cu celebrul ei tată, fostul premier al României, Petre Roman. Vedeta spune că a făcut-o să sufere pe fiica sa, Izabela, chiar de ziua ei de naștere.

Șatena a mărturisit că bunicii nu au fost prezenți la petrecerea aniversară a fiicei sale și a lui Marius Elisei, nici din partea sa, nici din partea fostului partener de viață. Vedeta spune că aceștia nici măcar nu i-au dat un telefon copilei în condițiile în care a fost învățată să-i iubească.

Cea mai mare suferință a venit din partea lui Petre Roman, Oana precizând că avea anumite așteptări de la tatăl său. Din păcate, cea dezamăgită în această situație a fost Izabela, care a avut-o alături de ziua sa doar pe bunica din partea mamei.

Oana Roman, acuzații dure la adresa celebrului ei tată, Petre Roman

„De când am venit din vacanță am trecut printr-un carusel de emoții. Am semnat actele de divorț, după care s-a îmbolnăvit cățelul, apoi mama, care are iar probleme de sănătate.

La ziua Isabelei mi s-a confirmat că anumiți oameni nu vor să fie în viața noastră sau vor să fie doar atunci când au nevoie să fie în viața noastră.

Și când nu au nevoie, nu mai sunt. Nu-mi stă în caracter să-i sun și să-i întreb: de ce ai uitat că e ziua unui copil care te iubește sincer? Inclusiv din familie, de fapt bunicii ei nu au fost lângă ea nici unul!

În afară de mama pe care a văzut-o pentru că stă cu noi în casă, niciun bunic nu a fost lângă ea, nici măcar cu un telefon. Nici bunicii materni, nici bunicii paterni. Nimeni, anul ăsta, nimeni.

Ok, poate că nu-ți place de mine, pot să consider că nu am fost o fiică bună sau o noră bună, dar copilul ăsta ce vină are? Sunt sigură că sunt foarte mulți oameni care sunt fix în aceeași situație ca mine, nu-i așa? Dar, cum reacționezi într-o astfel de situație?

Cum îi explici unui copil că niciun bunic nu a simțit să îi dea un mesaj de ziua ei, să îi spună «La mulți ani»? Nimeni, anul ăsta, nimeni!…

Eu tot timpul i-am explicat cât de mult țin eu la oamenii ăștia, cât de importanți sunt oamenii ăștia. Și ea a ajuns să îi iubească foarte tare pe toți! Cum îi explic eu acuma? Problema mea e că ați făcut să sufere un copil, care nu merită!

Aveți o problemă cu mine! OK! Dar când e ziua unui copil, dă frate, un mesaj! Sunt un om care nu ascunde rahatul sub preș pentru că știu că oricât l-aș ascunde, pute!”, a spus Oana Roman într-o filmare de pe Instagram.