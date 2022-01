Oana Roman, incident în timp ce își ducea mama la centrul pentru vârstnici. “Țipa ca o nebună la mine”

Oana Roman a trecut prin momente cumplite în timp ce o ducea pe mama sa la azilul unde locuiește de mai mult timp. În fața clădirii, fiica fostului premier a fost abordată de o femeie, care i-a atras atenția, într-un mod agresiv, că a parcat într-un loc nepermis.

Oana Roman, implicată într-o altercație pe stradă

După ce Mioara Roman a fost în vizită la fiica sa și au petrecut câteva ore împreună,

Din cauza problemelor sale locomotorii, Mioara Roman nu se poate deplasa singură pe distanțe foarte mari. De aceea, Oana Roman spune că este nevoită să parcheze, de fiecare dată, cât mai aproape de intrarea în clădire, blocând, astfel, trotuarul și intrarea într-un garaj.

De această dată, însă, cele două femei au avut parte de o întâmplare nefericită. În timp ce Oana Roman o ajuta pe mama sa să coboare din mașină, o femeie, însoțită de doi copii a început să țipe la ea pentru că a parcat într-un loc nepermis.

Afectată de cele întâmplate, Oana Roman a povestit totul pe Instagram, acolo unde a dezvăluit că, în ultimul timp, întâlnește oameni din ce în ce mai răi.

„Ca să o duc înăuntru, întotdeauna mă parchez blocând garajul hotelului în care ea stă, pentru că trebuie să fiu foarte aproape de intrare, deoarece mama se deplasează foarte greu. Am oprit mașina, m-am dat jos ca să-i deschid ușa și să o ajut să coboare, pentru că nu poate singură.

În acel moment trece pe lângă mine o femeie tânără, cu doi copii, cu două trotinete. Aveau loc să treacă, nu era nicio problemă asta. Și doamna se oprește, la 30 de centimetri de mine, fără mască și începe și urlă la mine, spunându-mi că nu am voie să parchez acolo, că blochez intrarea la garaj, deși nu era garajul ei. ”, a povestit Oana Roman.

Poliția a fost pe punctul să intervină: “Țipa ca o nebună la mine”

Cu toate că Oana Roman spune că a încercat să-i explice femeii situația, aceasta nu a vrut să înțeleagă și chiar a amenințat-o pe că o să cheme poliția, pentru a o amenda.

„Țipa ca o nebună la mine, repetând același lucru. Era evident că mașina nu rămânea parcată acolo. Nu s-a interesat înainte să urle și să țipe ca o demente dacă eu am parcat sau doar m-am oprit. N-a interesat-o nici când i-am explicat și a și văzut că e o bătrână acolo, pe care eu o ajut să coboare din mașină.”, a spus fiica fostului premier.

Oana Roman, îngrijorată pentru siguranța celor doi copii

În ciuda faptului că această experiență a fost una extrem de neplăcută pentru Oana Roman, ea a mărturisit că cel mai tare se teme pentru siguranța celor doi copii care o însoțeau pe femeie.

„Am rămas cu un gust tare amar, nu că a țipat la mine, că s-a speriat mama, că eu sunt matură. Dar copiii ăia, săracii…Dacă a țipat la mine în halul ăla, doar pentru că a trecut pe lângă mașina mea și i s-a părut ei că nu am parcat unde trebuie, vă dați seama că urlă și în alte circumstanțe. E clar că are niște problem psihice persoana asta și are doi copii. Cât de traumatizați cresc acei copii, săracii.”, a încheiat Oana Roman.