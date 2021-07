Oana Roman, îngrijorată de starea mamei sale, Mioara Roman: ”Vreau să le mulțumesc doctorilor”

De altfel, a povestit Oana Roman pe conturile sale de socializare, starea de sănătate a Mioarei Roman este una care a făcut-o pe celebra influenceră să îi solicite să facă analize suplimentare.

Mioara Roman, probleme serioase de sănătate

Oana Roman a povestit pe contul ei de socializare că a fost foarte îngrijorată de problemele de sănătate ale mamei sale, motiv pentru care, de curând, a solicitat ca Mioarei să fie făcute niște seturi de analize suplimentare.

”Buna dimineața, bună ziua! Cam așa arătă fața mea după câteva zile în care m-am stresat, m-am gândit și m-am agitat foarte mult pentru a găsi soluții pentru ca mama să fie bine. De azi dimineață alerg și la policlinică și la spital pentru a lua niște rețete”, a spus Oana Roman pe contul ei de Instagram.

Mai mult, a explicat Oana Roman, pentru analizele Mioarei Roman s-a agitat foarte mult și a trecut prin clipe grele, vedeta fiind însă ajutată de medicii de la centrul de lux la care este internată mama sa.

”Vreau să mulțumesc doctorilor care mă ajută să găsesc soluții și variante pentru mama. La centru i se vor face iarăși mai multe investigații pentru a vedea cum facem ca starea ei să fie mai bună’, a spus Oana Roman pe contul ei de socializare.

Oana Roman a plecat acum în vacanță

După ce a rezolvat, în mare, problemele pe care le are cu mama sa, , a plecat într-o vacanță, așa cum i-ar fi promis fetiței cu ceva timp în urmă.

”Nu o să fiu foarte prezentă zilele astea pe Instagram, așa cum sunt de obicei, pentru că am nevoie să mă odihnesc puțin și să-mi revin, am avut câteva zile foarte grele, deși nu am arătat lucru ăsta pentru că ține doar de mine. O să vorbim la momentul potrivit, dar nu sunt cea mai în formă. Am nevoie de un pic de liniște și de un moment în care să-mi adun gândurile și să mă dezmeticesc după zilele astea. Repet, o să vă povestesc totul, dar nu acum”, a spus Oana Roman.

Mioara Roman a fost operată de două ori, anul acesta

Mioara Roman a fost operată de două ori în ultimele luni, problemele ei de sănătate fiind cât se poate de serioase, mai ales că sunt dublate de o boală incurabilă.

Astfel, Mioara Roman a fost, întâi, operată pentru eliminarea unui punct de grăsime care s-ar fi infectat, iar apoi a fost nevoită să sufere o intervenție laparoscopică, mama Oanei Roman petrecând ore bune pe masa de operație.

”Mama suferă de Parkinson, este o boală degenerativă, nu există tratament. Dar faptul că am internat-o la acel centru a avut efecte bune asupra ei, tratamentul pe care îl urmează ține sub control evoluția bolii”, a spus,

Mioara Roman, internată într-un centru de recuperare

Având nevoie de un tratament și ajutor de specialitate, Mioara Roman este, acum, internată într-un centru de lux din apropierea Capitalei pentru a beneficia de cele mai bune condiții.

”Mama s-a internat pentru fizioterapie și pentru kinetoterapie. Se văd îmbunătățiri, are o mobilitate mai bună acum”, a mai explicat Catinca Roman, pentru FANATIK.