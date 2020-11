Oana Roman, într-un interviu despre viața de familie, afaceri și lupta cu kilogramele în plus

Oana Roman a oferit un interviu în exclusivitate pentru FANATIK despre cum se descurcă în perioada pandemiei pe plan financiar, cât de unită este relația cu soțul ei, despre școala online pe care o parcurge cu fiica sa, dar și despre planul său în ceea ce privește lupta cu kilogramele în plus.

Vedeta tv a reușit în ultimul an să își îndeplinească trei vise: să îți deschidă propria afacere, să îți cumpere o casă și să slăbească sănătos 4 măsuri de haine. Oana Roman nu se oprește aici și dorește ca lucrurile să se dezvolte într-o direcție și mai bună.

Cum ești în perioada asta? Cum te descurci cu fetița cu școala?

Facem școală online, ca toată lumea. Mă descurc, începe la 8 și 15, cu laptopul în față, își face orele cu colegii, apoi merge la after, că sunt deschise. După care, la 11, merge la after school până la 5 și puțin, apoi face sport, că are oră de sport. Ei îi place foarte mult, e fericită acolo, se întâlnește cu foștii colegi, a fost din prima zi acolo, a fost super încântată, n-am avut niciodată probleme, merge în continuare cu drag, nu am rupt-o din mediul în care a crescut, educatoarea, toată lumea e ok. Ne descurcăm așa, cum se descurcă toată lumea.

Aveți și un business. Cum vă descurcați cu el?

Aveți un site de haine, cu multe alte produse, vând mai multe produse, de toate felurile. Slavă Domnului, merge ok, eu mă ocup exclusiv de el. Eu aleg produsele, eu le îmbrac, oamenii au încredere și oamenii știu că eu nu le vând produse ok, mai ales că ei văd că eu le port și le recomand după ce și eu m-am asigurat că produsele sunt ok.

Marius este implicat în afacerea asta?

Da, absolut, el mă ajută, este un business pe care l-am făcut amândoi, nu aveam cum să fac singură toate astea. Este un business pe care îl facem împreună. Lucrăm exclusiv pentru acest business, să îl facem să crească, este foarte multă muncă. El a renunțat la Uber pentru moment, a luat o pauză, ca să putem face treabă sută la sută, să postăm, avem site-ul, postăm, facem poze, facem colete, ne ocupăm exclusiv de această afacere de familie. Nu avem cum altfel decât împreună.

Mama ta mai locuiește cu voi? Cum o protejați de pandemie?

Noi avem avantajul că lucrăm de acasă, nu ne vânturăm, nu ne întâlnim cu prea multe lume, am evitat întâlnirile, petrecerile, evenimentele, chiar și în familie, unde este foarte multă lume. Avem multă grijă. Dacă mergem, mergem doar noi trei, fără alți oameni, fără găști. Nu avem altă variantă, ne adaptăm cum putem. Dar e ok, având în vedere că avem o afacere pe care putem face de acasă, asta e important, iar mama cu noi este în siguranță, avem grijă de ea.

Este de apreciat că te-ai descurcat singură, ți-ai luat și o casă …

Chiar zilele trecute am împlinit un an de când mi-am cumpărat casa. Este un an în care mi-am cumpărat casa, am făcut și acest business, Doamne ajută, este ok!

Vreau să te mai întreb și despre dieta ta. Cum mai ești? Mai ții regim. Ai slăbit destul de mult

Da, absolut. Am început în urmă cu un an și continui să fac și proceduri, să țin și dietă, să am grijă de siluetă. Mai am un pic de parcurs. Aș mai vrea să slăbesc încă vreo 10-12 kilograme. Am ajuns la măsura 44-42 vreau să ajung la 38. Am at 4 măsuri până acum într-un an, oricum, nu se face așa peste noapte. Trebuie să-ți creezi un stil de viață. Însă nu renunț și voi continua cu totul.

Oana Roman, una dintre cele mai vechi vedete din showbiz

Fosta prezentatoare tv a devenit cunoscută după ce tatăl ei, Petre Roman, un cunoscut politician, a fost premier al României. Ea a crescut alături de mama și tatăl ei, fiind un copil răsfățat, însă care a studiat foarte mult, urmând și cursurile Universității Sorbona.

