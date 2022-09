Oana Roman își scoate casa la vânzare, după operația mamei: ”Am acum cheltuieli enorme”

Oana Roman vrea să scoată la vânzare casa în care locuiește pentru că, spune ea, în exclusivitate, pentru FANATIK, locuiesc 3 persoane în 6 camere. Asta după ce, din anul 2021, fiica Mioarei Roman a decis că este mai bine ca mama ei să fie îngrijită într-un azil care se ocupă exclusiv de necesitățile ei, ținând cont de afecțiunile pe care le are. Mioara Roman se află de mai multă vreme într-un centru de îngrijire, dar unul de lux, unde serviciile costă lunar între 2000 și 4000 de euro.

Oana Roman se gândește să scoată casa la vânzare, la puțin timp de la operația mamei

intervenție dificilă, mai ales că vorbim de o persoană trecută de 80 de ani.

ADVERTISEMENT

Oana Roman declară, în exclusivitate pentru FANATIK, care sunt costurile pentru recuperarea mamei, dar și din ce reușește vedeta să întrețină, aproape singură, întreaga familie. Un copil la școală, o casă mare, o mamă cu necesitățile vârstei, dar și povara scumpirilor din ultima perioadă au determinat-o pe Oana Roman să ia măsuri radicale.

Oana Roman, facturi de 2-3 ori mai mari: “Mi se pare o bătaie de joc incredibilă”

– Am văzut că ai postat pe Instagram că ești nemulțumită de tot ce se întâmplă cu facturile de la Enel. Ai avut și tu facturi care au fost mult prea mari?



Își bat joc. Eu trimit indexul în fiecare lună, tocmai pentru ca să nu existe regularizările pe care să și le inventeze ei. De ceva vreme, eu trimit indexul și ei trimit o factură, după care îi fac storno, o pun pe zero. Luna viitoare îmi vine pe 2 luni, de 2-3 ori prețul. Mi se pare o bătaie de joc incredibilă.

ADVERTISEMENT

– S-a întâmplat, poate, să fi dat indexul după perioada limită pusă de ei?

Nu, pentru că eu fac asta de ani de zile. Numai că au schimbat aplicația, au schimbat termenii, au schimbat contractele, au schimbat și data la care să trimiți indexul. O singură lună am greșit, acum vreo 3-4 luni, când au schimbat data. Dar după aceea am respectat perioada. Și s-a dat totul peste cap. Dacă vedeți ultimele 6 facturi, nu înțelegi nimic.

Cât a ajuns să plătească Oana Roman pentru o factură la lumină?

– Îmi poți spune niște sume estimative?

Nu este vorba de sume, este vorba de faptul că își bat joc. Oricum este dublu și față de cât era. Am văzut că sunt niște cazuri cu niște zeci de milioane, eu încă nu sunt în situația asta, dar oricum este mult mai mult față de cât era. Și eu nu consum aberant, niciodată nu am făcut-o. Deși eu am o casă foarte mare. Pe noi tata, din anii `80, ne-a învățat că… nu pe ideea de economie pentru bani, pe ideea de sustenabilitate. Nicio resursă pe pâmântul ăsta nu este infinită. Deci, trebuie să consumăm cu măsură din toate: din apă, din gaze, din curent. Nu în sensul să stăm în frig și în întuneric, dar că trebuie să consumăm responsabil. Dar una este să consumi responsabil și alta este să își bată ăștia joc. Ca să ce… ca să își ia ei mai multe avioane.

ADVERTISEMENT

Oana Roman, despre prețurile la alimente: ”O să murim toți de foame”

– În ultima perioadă s-au scumpit și alimentele, motorina. Ați fost afectați financiar?

Există cineva care nu este afectat? 99% din populație este afectată de chestia asta. Și nu numai la noi. Și ce o să facem? Eu mă gândesc foarte serios că am o casă care a devenit prea mare și că poate ar fi bine să stau în una mai mică. Oamenii ăia care trăiesc din pensie și din salariul minim? Ăia ce fac? Ce fac la propriu. O să murim toți de foame pentru că vor unii să se îmbogățească? În`89 oamenii au ieșit în stradă de frig și de foame.

De ce vrea Oana Roman să-și vândă casa

– Spuneai mai devreme că ai luat în calcul să schimbați casa, având în vedere tot ce se întâmplă. Vrei să luați ceva mai mic?

ADVERTISEMENT

Eu luasem în calcul chestia asta de mult, nu din cauza facturilor, ci din cauza faptului că mi se pare că stau într-o casă pe care nu o locuiesc toată. Și ce sens are?!

ADVERTISEMENT

– Ai început deja să cauți altceva sau este la stadiul de idee?

M-am gândit la asta și mă gândesc serios cum stăm realmente. Eu am și mult teren și o casă foarte mare. Nu-mi trebuie atât. Dacă eram mai mulți membri ai familiei merita, dar așa…. Suntem noi 3 în 6 camere. Este prea mult.

Oana Roman: ”Este bătaie de cap mult prea mare”

– Atunci când ați cumpărat-o era și mama ta cu voi și cumva se explica?

Da, de asta am și cumpărat-o așa mare. Dar acum nu mai avem nevoie de atât spațiu. Ca să ce… să muncesc să curăț, să spăl, că întrețin… este bătaie de cap mult prea mare. Deci mă gândesc serios la o variantă în care să ne mutăm eventual într-una mai mică (n.r. casă) pentru că… nu neaparat de facturi, repet, ci de faptul că este și foarte mult timp ca să îngrijești o casă, pe care oricum nu o locuiești în întregime. Am 1.000 de metri în partea din spate, nici nu ajung acolo. Și cât stau eu acasă?!

Unde ar vrea să se mute Oana Roman? Casă sau înapoi la apartament?

– Tot casă, în nici într-un caz apartament, nu?

Apartament, nu, nu. Tot o casă, dar mai potrivită pentru câți suntem noi.

Cum se descurcă Oana Roman, după intervenția Mioarei Roman: ”Totul merge foarte prost”

– Cum reușești să te organizezi, având în vedere că o ai și pe mama ta?

Încerc să mă organizez. Nu este ușor pentru nimeni. Plus că eu am acum niște cheltuieli enorm de mari în plus, pentru că am o groază de chestii pe care trebuie să le plătesc pentru mama. O infirmieră în plus, trebuie să plătesc un kinetoterapeut în fiecare zi și altele. Cheltuielile noastre oricum s-au mărit, iar veniturile nu au crescut. Merge prost, totul merge foarte prost.

Fiica lui Petre Roman, depășită de cheltuielile familiei

– Isa, cu școala, presupun alte costuri pentru voi. Cum faceți față?

Are școală, are after, are activități. Toate lucrurile astea costă. Eu nu am stat să fac un calcul și nu vorbesc de sume, că nu despre asta este vorba. Este o problemă care nu este doar la mine. Toate cheltuieile s-au mărit. S-au dublat, s-au triplat unele.

Din ce câștigă Oana Roman bani pentru a se putea întreține

– Cu cum mai sunteți?

A scăzut foarte mult pentru că oamenii nu mai cumpără cum o făceau înainte. Decât să cumpere o rochie, oamenii preferă să își cumpere de mâncare sau să plătească facturile. Nu mai merge cum mergea. Pentru antreprenori încasările vor scădea, pentru că nimeni nu mai cumpără. Da, dacă vinzi gaz, și energie, și medicamente și cele necesare pentru toată ziua, o duci bine, altfel, nu prea.

Oana Roman, despre starea mamei, după intervenția la șold

– Precizai de mama ta, de doamna Mioara. Cum se simte după intervenție?

Nu vorbesc încă despre asta pentru că vreau eu să o văd că am pus-o pe picioare, și după o să discut. Necesită mai multă atenție, dar asta este. Nu pot să… trebuie să fac să-i fie bine.

– În ceea ce privește îngrijirea ei, te ocupi tu exclusiv?

Se ocupă și soră mea, dar are și ea probleme. Nici tatăl ei nu se simte foarte bine și trebuie să ne împărțim, nu avem ce face. Pentru ea (n.r. Catinca) este și mai greu, pentru că ea are probleme și cu taică-su și cu maică-sa. Nu este simplu.