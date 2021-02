Oana Roman, la un pas de moarte după ce a născut. Dezvăluiri șocante: „Am fost în pericol”

Oana Roman a povestit, în lacrimi, cum a fost la un pas de moarte după ce a născut, din cauza unor complicații. Vedeta a făcut dezvăluri cutremurătoare despre această experiență traumatizantă din viața ei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fiica lui Petre Roman a avut parte numai de momente dificile în ultimele luni. După ce și-a anunțat divorțul de Marius elisei, mama ei a ajuns pe mâna medicilor și a suferit o operație de curând. Acum se simte mai bine și vedeta de la Antena Stars a plecat într-o vacanță alături de fiica ei, Isabela.

Cu lacrimi în ochi, Oana Roman a făcut dezvăluiri dureroase despre momentele de după ce a născut-o pe fetița ei, atunci când era aproape să-și piardă viața din cauza septicemiei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Oana Roman, la un pas de moarte după ce a născut. Dezvăluiri șocante

Oana Roman a povestit, în cadrul unei emisiuni, despre o experiență dureroasă din trecutul ei, atunci când a trecut prin clipe de coșmar din cauza unei operații. Totul s-a întâmplat la scurt timp după ce s-a născut Isabela, fiica ei.

Fiica fostului premier al României a dezvăluit cum era să-și piardă viața din cauza septicemiei și a fost supusă unei intervenții chirurgicale timp de câteva ore bune.

ADVERTISEMENT

„Am o operație foarte nasoală la abdomen. După ce am născut, am făcut niște complicații. Am fost în pericol de a-mi pierde viața. Am făcut septicemie. A trebuit să trec printr-o operație foarte grea care a durat 9 ore. Sunt tăiată pe burtă de sus până jos și dintr-o parte în alta. Mi-au curățat tot abdomenul care era plin de puroi. Am o plasă în partea stângă”, a mărturisit Oana Roman, scrie wowbiz.ro.

Mioara Roman a fost operată recent

La scurt timp după ce ea și Marius Elisei s-au separat, Oana Roman i-a anunțat pe fani că mama ei se află în stare gravă la spital și că trebuie să fie operată pentru a-i fi înlăturat colecistul. În același timp, Mioara suferă de Alzheimer.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Gata, dragilor, am plecat să o iau pe mama acasă și sunt foarte bucuroasă, pe lângă faptul că mă duc să o iau acasă, că astăzi e mai cald și nu e gerul ăla îngrozitor care ne-a înnebunit (…) Gata, am luat-o pe mama și pentru că m-ați tot întrebat, uite-o și pe sora mea. Este cu noi. Și mama este în spate și suntem bine și mergem acasă”, spunea Oana Roman pe Instagram.

Din fericire, intervenția chirurgicală a decurs bine, iar cea care i-a dat viață Oanei Roman se află în siguranță acasă. Pentru că a prins câteva momente de liniște, dar și pentru că mama ei este bine, vedeta și-a luat fiica și au plecat câteva zile în Egipt.

ADVERTISEMENT