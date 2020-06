Oana Roman le răspunde celor care susțin că „a trăit în puf”! Fiica lui Petre Roman a avut o copilărie dureroasă: „Tata ne-a crescut în condiții destul de dure”

Chiar dacă acum are tot ce și-ar putea dori o femeie pentru a se considera fericită și împlinită, când privește în urmă, Oana Roman își amintește de momentele mai puțin plăcute din perioada copilăriei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cei care susțin că a trăit întreaga viață în lux și opulență trebuie să știe că statutul de fiică a unuia dintre cei mai importanți oameni politici români este o povară care apasă pe umerii tăi, mai ales la o vârstă fragedă, afirmă vedeta într-un interviu acordat recent.

Vrei să citești acasă, în siguranță, TAIFASURI, revista ta preferată? Abonează te ACUM doar la oficiile Poștei Române! Surprize + CD urile preferate doar pentru ABONAŢII TAIFASURI

Oana Roman își amintește cu tristețe de perioada copilăriei

Aceasta le-a povestit tuturor celor care încă mai cred că a fost crescută „în puf” despre educația extrem de riguroasă pe care a primit-o din partea părinților. Oana a fost nevoită să se descurce singură și să-și clădească un drum în viață pe propriile puteri, încă din primii ani de școală.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

S-a luptat întotdeauna cu prejudecățile celor din jur, care nu au încetat nici până în ziua de azi să o asocieze cu numele și imaginea tatălui său, fostul premier al României, Petre Roman.

Recunoaște că fostul premier i-a oferit tot ce și-a dorit, însă își amintește cu tristețe de toate sacrificiile făcute pentru viața pe care o trăiește acum.

ADVERTISEMENT

Dezvăluirile Oanei Roman despre greutățile la care a supus-o viața încă din copilărie

„Foarte multă lume crede că am crescut în puf și că tata m-a răsfățat și mi-a oferit absolut orice. Nu este deloc așa. Tata ne-a crescut destul de strict și în condiții destul de dure pentru că și el a fost crescut așa.

Părinții mei nu au făcut lecții cu mine niciodată, tata a încercat o dată să facă lecții la matematică și s-a lăsat păgubaș pentru că nu prea mă descurcam. Am fost obligată să îmi fac temele singură și să mă descurc, inclusiv în clasele mici.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Într-o țară ca Franța și la o universitate care se numește Sorbona, ideea că te duci cu pile nu există. Lor nici nu le trece prin cap chestia asta. Sorbona este o școală de stat, deci care nu a costat. Tata nu a trebuit că plătească zeci de mii de euro pe an, ca și cum plătești pentru o facultate privată.

Am plecat la facultate, am stat în gazdă pentru că tata a spus că nu are posibilitatea să îmi plătească o chirie la Paris. M-am întors din Franța și tata mi-a spus: „Ai diplomă de licență? Ai o meserie? Drum bun” și a trebuit să muncesc și să mă descurc singură”, a povestit Oana Roman.

ADVERTISEMENT