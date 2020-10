Oana Roman, mai sinceră ca oricând despre modul în care a slăbit: “Mă ajută să mai ascund anumite imperfecțiuni”

Oana Roman s-a pus serios pe treabă în ceea ce privește procesul de slăbire și tonifiere. Vedeta a făcut cele mai sincere mărturii, după ce în ultimele luni a fost văzută de fani cum “topește” kilogramele în plus.

Soția lui Marius Elisei s-a afișat în cea mai nouă postare și într-o ipostază considerată foarte curajoasă, pentru o femeie ceva mai plinuță.

Șatena a suferit foarte mult o perioadă din pricina faptului că problemele medicale au împiedicat-o din a putea să se tonifieze. Din acest motiv, în prezent pare să fie motivată să arate cât mai bine.

Oana Roman a spus adevărul despre metoda prin care a slăbit fabulos. Cum își ascunde imperfecțiunile

Și în cea mai nouă apariție alături de soțul ei, Marius Elisei, și fiica lor, Isabela, într-o emisiune TV aceasta a făcut dezvăluiri mai puțin știute. De curând vedeta s-a destăinuit și în mediul online despre metoda prin care se menține tonifiată.

După ce a spus adevărul despre relația din prezent cu Marius Elisei, vedeta a făcut mărturii neașteptate și despre procesul de slăbire.

“Deși am mai slăbit, încă port lenjerie modelatoare ce mă ajută să mai ascund anumite imperfecțiuni și să-mi strângă și zona abdomenului unde am suferit o intervenție majoră după ce am născut și am avut complicații în urma cezarienei.”, a fost mărturia făcută de Oana Roman, în mediul online.

De curând, Oana Roman le-a dezvăluit tuturor și că s-a apucat de o nouă afacere cu haine. Ea și-a mai încercat și-n trecut norocul în acest mod, însă în prezent pare să aibă cu mult mai mult succes.

Urmăritoarele ei de pe Instagram o întreabă adesea când vor putea fi achiziționate diverse articole vestimentare din colecția ei, pe care le promovează.

Oana Roman s-a arătat foarte deschisă și despre modalitatea prin care reușește să se mențină tonifiată. Alături de schimbări majore la nivel alimentar, aceasta poartă adesea lenjerie modelatoare, care o ajută să se mențină într-o formă armonioasă.

