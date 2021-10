Oana Roman, mesaj acid pentru influencerii din România: „Mai ușor cu ipocrizia asta”

Oana Roman a transmis un mesaj acid la adresa influencerilor din România. Vedeta nu s-a mai putut abține și a răbufnit la adresa celor care o critică.

Fiica lui Petre Roman este sătulă de critici și spune că mulți și-ar dori să ajungă unde este ea acum. Oana Roman a spus tot ceea ce simte, cu riscul de a fi evitată de colegii de breaslă.

Partenera lui Marius Elisei nu mai poate suporta ipocrizia din mediul online, motiv pentru care a decis să-și spună părerea sinceră. După ce a fost mult timp ținta glumelor, mai ales din cauza kilogramelor în plus, vedeta a decis să pună piciorul în prag.

Oana Roman, mesaj acid la adresa influencerilor din România

nu s-a mai putut abține și le-a transmis influencerilor din România un mesaj dur, fiind sătulă de criticile la care a fost supusă de-a lungul timpului.

Vedeta susține că a fost călcată în picioare ani buni și că mulți se feresc să recunoască că ai avut vreodată o legătură cu ea. Oana Roman știe că, în ciuda hate-ului primit de-a lungul timpului, mulți și-ar dori să fie la nivelul ei.

„Eu sunt Oana Roman, o ciudățenie pentru ei. Una care nu face parte din lumea lor, a influencerilor curați și minunați, eu sunt aia grasă, penibilă și prost îmbrăcată, de care se face mișto de 30 de ani și noi ne amuzăm în tăcere, dar altfel luptăm vajnic și ipocrit împotriva bullyingului.

Unii au și uitat că ne-am întâlnit, că am lucrat vreodată împreună, se feresc să spună asta, ca și cum e penibil și rușinos să spună că au lucrat cu Oana Roman. Ei sunt altă ligă, da. Numai că eu sunt în liga în care voi ați vrut să ajungeți și nu veți reuși niciodată.

Luați de la mine exemplu dacă vreți asumare și capul sus și susținere, ca să rămâi în picioare demn 30 de ani, în care ai fost călcat în picioare de absolut toată lumea. Doar eu, aia care nu e ca voi, a avut curaj să spună lucruri. Dintotdeauna.

De când eu eram deja cineva… și voi nu prea. O să vă supărați, o să mă urâți și mai tare, o să mă boicotați și mai mult. Dar măcar zic ce simt. Așa că mai ușor cu ipocrizia asta minunată. A fi influencer nu înseamnă doar să vinzi haine și să spui ce viață faină ai tu.

Să fii influencer adevărat înseamnă să-ți asumi și când e bine și când nu e. Când ești influencer șmecher îți asumi hate-ul. Eu mi-l asum de 30 de ani, când o să aveți voi 30 de ani de hate, mai discutăm. Mă deranjează ipocrizia asta crasă!”, a spus Oana Roman pe Instatory.

Cum arată Oana Roman după ce a slăbit 20 de kilograme

Oana Roman s-a confruntat mult timp cu kilogramele în plus, însă a reușit să dea jos peste 20 de kilograme. Vedeta își permite acum să poarte ținute la care înainte doar visa.

Recent, Oana Roman s-a fotografiat astfel că a primit foarte multe aprecieri din partea internauților. Ținuta i-a pus în evidență trupul subțire cu care se mândrește acum.

Fiica fostului premier al României a apelat la procedurile de remodelare corporală pentru a scăpa de kilogramale în plus, dar și pentru a scădea în centimetri.

Aceasta a mai spus că ține postul intermitent. Mai exact, Oana Roman mănâncă într-un interval de opt ore, iar 16 ore nu consumă deloc alimente.

„Am slăbit vreo 20 și un pic de kilograme, dar, practic am slăbit foarte mult în centimetri. Am făcut proceduri de remodelare corporală un an și jumătate și am scăzut foarte, foarte mult în centimetri.

De aceea pare că am slăbit mai multe kilograme decât am slăbit eu de fapt pentru că aceste proceduri m-au ajutat să-mi reduc foarte mult din circumferința la bust, la talie, la șolduri.

Da, am o dietă anume aș putea spune, țin post intermitent, 16 cu 8, adică nu mănânc nimic 16 ore și mănânc doar într-un interval de 8 ore și atunci mănânc cu măsură, evident”, a povestit vedeta recent.