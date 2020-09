Oana Roman, mesaj pentru ziua de naștere a soțului. Ce i-a transmis lui Marius Elisei

Marius Elisei și-a serbat joi, 24 septembrie, ziua de naștere, eveniment care a fost marcat în mediul online chiar de soția sa, Oana Roman. Fiica fostului premier al României Petre Roman a ținut să transmită un mesaj pe una dintre rețelele de socializare unde a postat și câteva imagini.

Vedeta i-a transmis partenerului ei de viață numai gânduri bune și celebra urare de „La mulți ani!”. Fotografiile publicate pe Instagram sunt de acum câțiva ani, semn că manechinul nu s-a bucurat de o petrecere în cinstea celor 34 de ani pe care i-a împlinit.

„La mulți ani, Marius Elisei! Să ne trăiești sănătos. Tati, te iubim! La mulți ani, soțule”, a fost mesajul scurt și la obiect scris de Oana Roman în mediul online, în dreptul imaginile în care apare și fiica lor, Izabela, în vârstă de 6 ani.

Oana Roman, mesaj pentru Marius Elisei, cu ocazia aniversării

Mesajele fanilor nu au întârziat să apară, designerul Cătălin Botezatu fiind una dintre vedetele care i-a urat „La mulți ani!” lui Marius Elisei. Nici Monica Anghel nu a uitat de ziua de naștere a lui Marius Elisei, artista lăsând un mesaj scurt pe Instagram.

Imaginile în care Oana Roman apare alături de soțul și fiica sa, la o aniversare din trecut, au strâns numeroase aprecieri din partea oamenilor. Aproape 4.000 de internauți au fost pe fază și i-au urat lui Marius Elisei toate cele bune de ziua sa de naștere.

Fiica lui Petre Roman și Marius Elisei sunt căsătoriți din 15 ianuarie 2014, demonstrând de-a lungul anilor că relația lor este mult mai puternică decât certurile și despărțirile. Cei doi s-au separat de câteva ori și chiar s-a zvonit că ar fi în pragul divorțului.

Oana Roman, declarație sinceră despre partenerul ei de viață

„Are foarte multe calități. Din punctul meu de vedere este tatăl perfect. A crescut acest copil foarte frumos. Este un om cald și bun, care se enervează foarte greu. Este un bucătar senzațional, este foarte organizat, el știe unde e totul în casă.

Are un umor special. Dar ca oricine are și defecte, nu tolerează anumite lucruri, sunt niște lipsuri pe care le are din copilărie. Nu am multe să îi reproșez. Marius este mai calm și mai liniștit. Are și el momentele lui, dar din punctul ăsta ne echilibrăm.

Noi ne certăm de la lucruri comune: că sunt prea impulsivă, că le vreau pe toate ca mine, că nu sunt suficient de înțelegătoare în anumite privințe”, a mărturisit la un moment dat Oana Roman pentru okmagazine.ro.

