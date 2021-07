Oana Roman, momente neplăcute în vacanță. Vedeta nu are parte deloc de liniște

Vedeta trece prin momente neplăcute din cauza unei probleme serioase care se pare că îi dă dureri de cap. Șatena nu are deloc o stare prea bună și se simte foarte obosită din cauza zilelor aglomerate din ultima perioadă.

ADVERTISEMENT

În plus, spune că are sufletul zbuciumat și este epuizată. Oana Roman nu are liniște și nu știe cum să trateze situația prin care trece în concediu.

Oana Roman, neliniștită în concediu. Ce se întâmplă cu vedeta

Mai mult decât atât, Oana Roman a ținut să sublinieze faptul că tot ce face în momentul de față este pentru fiica sa și a lui Marius Elisei, cu care în prezent are o relație foarte bună.

ADVERTISEMENT

„În sufletul meu e zbucium, vom vorbi despre asta la momentul potrivit. Și nu, nu are legătură cu Marius. Noi suntem bine.

Am venit ca Isa să simtă totuși că e vacanța mare, să ne petrecem weekend-ul așa cum i-am promis.

ADVERTISEMENT

Dar nu o să fiu foarte prezentă zilele astea pe Instagram, așa cum sunt de obicei, pentru că am nevoie să mă odihnesc puțin și să-mi revin.

Am avut câteva zile foarte grele, deși nu am arătat lucru ăsta pentru că ține doar de mine”, a spus vedeta pe pagina sa de Instagram.

ADVERTISEMENT

Șatena a mai adăugat că nu vrea să vorbească acum despre starea sufletească pe care o are, motiv pentru care o perioadă nu va fi la fel de activă în mediul online. Oana Roman vrea doar să se odihnească și să-și încarce bateriile.

Oana Roman, promisiune pentru fani. Ce a declarat

Vedeta promite că le va dezvăluie celor care o urmăresc pe rețelele de socializare ce a pățit, dar nu acum. așteaptă momentul potrivit pentru a-și deschide sufletul legat de starea de neliniște.

ADVERTISEMENT

„O să vorbim la momentul potrivit, dar nu sunt cea mai în formă. Am nevoie de un pic de liniște și de un moment în care să-mi adun gândurile și să mă dezmeticesc după zilele astea.

Repet, o să vă povestesc totul, dar nu acum”, a mai adăugat Oana Roman în mediul virtual despre situația neplăcută prin care trece.