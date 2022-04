Oana Roman, momente speciale alături de Petre Roman. Ce cadou a primit Izabela

Vedeta a plecat dis de dimineață la biroul unde lucrează fostul premier al României. a mers însoțită de fiica sa, Izabela, care a primit un cadou special de la bunic. Totodată, politicianul i-a povestit foarte multe lucruri.

Oana Roman, în vizită la tatăl său. Ce i-a oferit Petre Roman fiicei sale

Oana Roman s-a bucurat de momentele petrecute în compania figurii paterne cu care nu reușește să se vadă atât de des cât și-ar dori. i-a simțit lipsa lui Petre Roman, care a divorțat de mama sa în anul 2007.

„Ieri am stat cu mama de ziua ei, azi am fost în vizită la tata. Ne era tare tare dor de el. Arată fabulos și am stat câteva ore și am povestit împreună. Eu sunt fericită”, a scris fiica politicianului pe contul de .

Cu această ocazie vedeta a dezvăluit ce cadou a primit fiica sa, dar și cu ce se ocupă Petre Roman în prezent. Fostul premier al României este director general la Institutul Revoluției Române, după retragerea lui Gelu Voican Voiculescu.

Petre Roman a fost ales în urmă cu câteva luni din rândul membrilor Colegiului Naţional, care este alcătuit din revoluţionari.

„Noi de azi dimineață am venit la tata, ieri am stat cu mama și azi am stat cu tata aproape toată dimineața. Am venit la el la birou și Iza a fost foarte încântată că s-a întâlnit cu el.

I-a dat tata și o carte cu dedicație și acum plecăm pentru că am o filmare și multă treabă prin oraș, dar întâlnirea cu tata a fost foarte drăguță. Și am să vă arăt, suntem la el la birou, suntem la Institutul Revoluției Române unde tata este director.

I-a povestit Izei multe lucruri interesante azi… și a fost… îmi era dor, îmi era tare dor de el”, a declarat Oana Roman în social media.