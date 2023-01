Oana Roman, noi detalii despre despărțirea de Marius Elisei: ”M-am complăcut prea mult într-o relație în care nu eram fericită, împlinită”

Oana Roman a venit cu noi explicații față de fanii săi, legate de separarea de Marius Elisei. Vedeta a constatat lucruri dureroase în privința relației cu fostul partener.

Oana Roman regretă relația cu Marius Elisei: ”Am pierdut timp, ani, nervi și liniște”

Oana Roman spune că a pierdut mult timp în povestea de dragoste cu Marius Elisei . Fiica lui Petre Roman consideră că ceea ce i se întâmplă în prezent este mai dureros decât divorțul din urmă cu doi ani.

ADVERTISEMENT

”Sunt datoare să fiu sinceră și asumată și să nu mint sau să păcălesc în vreun fel. Când ceva s-a rupt fundamental între doi oameni, oricât ai încerca, nu se mai poate repara nimic.

Eu am sperat și am pierdut timp, ani, nervi și liniște. Se încheie totul în termeni mai grei și mai răi decât acum doi ani când am divorțat. E dureros să văd că efectiv nu mai avem absolut nimic în comun și mă întreb dacă am avut vreodată.”, a spus vedeta pe Instagram.

ADVERTISEMENT

Ce sfat are Oana Roman pentru fanii ei, în privința relațiilor

Pe lângă cele menționate, vedeta și-a sfătuit fanii să nu mai piardă timpul într-o relație care nu funcționează, deoarece vor fi nefericiți și împliniți.

”Nu mai pierdeți timp dacă nu sunteți ok într-o relație nefericită. Eu am pierdut timp și am eșuat lamentabil în relația de cuplu.

ADVERTISEMENT

M-am complăcut prea mult într-o relație în care nu eram fericită, nu eram împlinită și nu mă simțeam confortabil (…)”, a mai precizat fiica lui Petre Roman, pe rețelele de socializare.

după ce s-au împăcat, în urma divorțului din 2021. Atunci, la mijloc ar fi fost vorba despre infidelitatea bărbatului.

ADVERTISEMENT

Nu este prima lor separare și pentru prima oară când declară că aceasta este una definitivă. Cei doi sunt părinții unei fiice pe nume Isabela.