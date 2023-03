Oana Roman, noi dezvăluiri despre motivul despărțirii de Marius Elisei:  ”Sună-i, mă, și pune-i să mă urmărească”

Oana Roman a vorbit din nou despre despărțirea de Marius Elisei, tatăl fetiței sale, Isabela. Între cei doi pare că nu mai există cale de împăcare, de această dată. Vedeta a mărturisit care a fost motivul principal al rupturii poveștii de dragoste.

Oana Roman, despre adevăratul motiv al despărțirii de Marius Elisei

Oana Roman continuă dezvăluirile din căsnicia tumultoasă cu Marius Elisei, după ce . Fiica lui Petre Roman și-a deschis sufletul și a precizat că Marius Elisei făcea ca mariajul lor să fie unul imposibil.

Marius Elisei ar fi produs ruptura căsniciei de 10 de ani din cauza episoadelor de gelozie. El ar fi avut impresia că Oana Roman i-a fost infidelă și astfel apăreau mai mereu discuții contradictorii. În cele din urmă, ambii au cedat și au decis să meargă pe căi distincte.

”Unul din motivele principale pentru care această relație la un moment dat nu a mai funcționat sub nicio formă a fost faptul că el niciodată nu a înțeles că eu nu i-am greșit din punctul ăsta de vedere niciodată (n.r- că nu l-a înșelat) și vreau să o spun încă o dată și să fie ultima oară când deschid acest subiect”, a transmis Oana Roman, potrivit

Certurile pe seama infidelității au devenit la un moment dat atât de repetate, încât Oana Roman i-a propus lui Marius Elisei să angajeze un jurnalist să o urmărească. ”El e prieten cu paparazzi, da? I-am zis: «Băi, sunt prietenii tăi de-o viață. Sună-i, mă, și pune-i să mă urmărească. Când vor, cât vor”.

Oana Roman, dezinteresată de o nouă relație

Oana Roman a subliniat că nici în perioada celor 6 luni de despărțire, în urma semnării actelor de divorț, nu a îndrăznit să își caute un alt partener. Asta deoarece nu și-a dorit pe altcineva și nici în prezent nu ar fi interesată să își facă o nouă relație.

”Nici măcar când am fost divorțată în acte și singură de 6 luni eu nu am ieșit în oraș cu un bărbat. Puteam să mă mărit cu altul. Nu am avut relații, să ne înțelegem. Nu simțeam și nu mi-am dorit, nu m-a interesat subiectul, cum nu mă interesează nici acum (…)”, a mai spus Oana Roman.

Oana Roman și Marius Elisei s-au remarcat de-a lungul timpului prin seriile de despărțiri și împăcări dintre ei. Rămâne de văzut dacă va mai exista și de această dată o împăcare, după ce s-a mai produs o alta în 2022, . De altfel, chiar dacă anul trecut au reluat relația, divorțul tot a rămas pronunțat, așa cum este și în prezent.