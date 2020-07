Oana Roman nu poate merge pe litoralul românesc. Motivul este greu de imaginat!

Anul acesta, Oana Roman nu va ajunge pe litoralul românesc pentru că nu își permite. Fiica fostului premeir al Românie a recunoscut că se confruntă cu probleme financiare serioase.

În perioada de autoizolare, de exemplu, Oana Roman s-a plâns de faptul că se descurcă foarte greu cu banii, motiv pentru care ar fi început să vândă lucruri din casă.

Practic, faptul că a fost nevoită să stea în casă a adus-o în situația asta. A respectat măsurile impuse de autorități ca la carte, dar a pierdut mulți bani din cauza lipsei de activitate.

Situația fără precedent pentru Oana Roman! “Sunt prea săracă!”

Oana Roman se gândește la vacantă, dar anul acesta destinația nu va fi pe litoralul românesc. “Nu vreau să merg la mare în România. Nu din snobism, ci pentru că sunt prea săracă să merg la mare în România!

În plus, este și călcarea în picioare. Deocamdată nu am cum să susțin litoralul românesc. Anul ăsta am spus pas”, a spus Oana Roman la Antena Stars.

“Acum am fost doar eu cu Marius și cu cea care îmi face sprâncenele, dar frustrarea Isabelei nu ți-o pot descrie. Când am plecat și am lăsat-o acasă, era foarte supărată. I-am explicat că sunt doar oameni mari și că este o altfel de ieșire”, a mai spus Oana Roman.

Încă din luna aprilie, Oana Roman a dezvăluit situația financiară grea cu care se confruntă familia ei. Din cauza restricțiilor stării de urgență, nu și-a putut desfășura activitatea.

“Noi stăm în casă, nu muncim, abia ne descurcăm și o să ne descurcăm din ce în ce mai greu pentru că respectăm ceea ce ni se spune, adică stăm acasă, și oamenii se plimbă agale prin oraș, fără nicio treabă. Noi stăm acasă și pierdem bani îngrozitori de mulți”, mărturisea Oana Roman.