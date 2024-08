Oana Roman nu se mai ascunde. S-a pozat nemachiată. Cum arată vedeta în realitate: „Fără botox, fără fond de ten. La 48 de ani și 5 luni”

Oana Roman a șocat fanii cu o fotografie în care se afișează complet nemachiată. La 48 de ani, Oana Roman se mândrește cu un ten de invidiat.

Oana Roman nu se mai ascunde. S-a pozat nemachiată. Cum arată vedeta în realitate

Oana Roman a decis să renunțe la măștile impuse de social media și a împărtășit cu urmăritorii săi o imagine neretuşată. Vedeta s-a afișat cu chipul complet natural, fără pic de machiaj. Care a fost reacția din mediul online?

La vârsta de 48 de ani, Oana a optat pentru o abordare autentică și a renunțat la machiaj și la filtrele de înfrumusețare. Actul de curaj a venit ca o surpriză plăcută pentru fanii ei, care au apreciat sinceritatea și naturalețea vedetei.

În postarea sa, Oana a vorbit deschis despre rutina sa de îngrijire, subliniind importanța protecției solare și a unei îngrijiri constante a tenului. Ea a menționat că folosește doar cremă cu protecție solară și un produs ușor colorat, fără a recurge la proceduri estetice invazive.

„Nici un fel de filtre. Nici botox, nici fond de ten măcar. Doar SPF și BB Cream cu pigment. 48 de ani și 5 luni. Dar, nu m-am bronzat niciodată pe față și îmi aplic creme și am rutină zilnică, și dimineața și seara.

Am riduri fine la ochi și dacă sunt odihnită, am mici pungi la ochi, căci da, eu sunt pe invers. Când dorm mai mult, sunt ușor umflată la față. Când sunt mai obosită, am fața impecabilă”, a scris ea pe Instagram, conform

Oana Roman s-a afișat în costum de baie

După o perioadă în care a fost ținta unor critici nemeritate legate de aspectul său fizic, fiica lui Petre Roman a trecut printr-o transformare remarcabilă. Ea a reușit să slăbească considerabil, ajungând la o formă fizică de care se simte mândră.

Vedeta demonstrând că se simte confortabil în propria piele. Atitudinea ei pozitivă și faptul că nu s-a lăsat afectată de comentariile negative din trecut au inspirat mulți dintre urmăritorii săi.

Cu puțin timp în urmă, Oana Roman a stârnit curiozitatea fanilor săi după ce postat un InstaStory . Declarațiile ei nu au oferit răspunsuri concrete. Dimpotrivă, au subliniat faptul că dorește să își păstreze viața personală cât mai privată.

„Să vă explic o treabă, dragilor ziariști, dragilor femei fără preocupări! Eu arunc momeli, pentru că îmi place să mă joc cu voi și voi le mușcați. Îmi place! Am spus și repet: viața mea privată este privată și va rămâne așa.

Dacă voi avea sau am o relație sau pe cineva, nu veți ști, nu o să apară nicio poză, nu o să pun nicio poză și nu o să știți nimic. Tot ce apare, dacă apare ceva, e doar o joacă și o momeală, ca să mă amuz și să mă distrez, dar adevărul din spate”, a scris ea pe Instagram la momentul respectiv, conform sursei citate.