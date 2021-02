Oana Roman nu suferă în urma divorțului de Marius Elisei. Ce decizie a luat vedeta

Oana Roman nu suferă nicio secundă după divorțul de Marius Elisei, cu care a fost căsătorită timp de 7 ani. Șatena nu a stat prea mult pe gânduri și a luat o decizie radicală după separarea de tatăl fiicei sale.

Vedeta a recurs la o terapie de consolare foarte simplă după despărțirea de bărbat, și-a sunat prietenele și le-a invitat la o ieșire la restaurant. Fiica fostului premier al României, Petre Roman, a ales cea mai bună locație pentru a se relaxa după divorț.

Frumoasa șatenă s-a bucurat de preparate gustoase de origine grecească, dar și de sfaturile prietenelor, care au susținut-o moral. Oana Roman a simțit nevoia să facă ceva numai pentru ea ca să uite de toate neplăcerile din ultima vreme.

Oana Roman l-a dat uitării pe Marius Elisei. Unde a ieșit după divorț

„Am ieșit și eu la restaurant după mult timp. Am venit cu prietena mea. Am ieșit să mâncăm la restaurantul meu preferat, la care nu am mai fost de mult timp. Gustăm niște brânză iubite, niște salată grecească și cei mai buni creveți în sos de unt.

Am ieșit ca fetele să mâncăm ceva și să ne relaxăm. Chiar aveam nevoie să ies cu cineva la masă, să mai uit un pic de toate”, a povestit Oana Roman pe rețelele de socializare.

După 7 ani și o lună de mariaj vedeta și Marius Elisei au pus capăt relației în mod amiabil, la notar. Șatena și tatăl fiicei sale nu mai sunt soț și soție de câteva zile, însă nu mai locuiesc în aceeași casă din luna decembrie când bărbatul a plecat de acasă.

Cei doi s-au înțeles și legat de custodia fiicei lor, Izabela, care este una comună. Domiciliul copilei a fost stabilit alături de mamei ei, însă asta nu înseamnă că fetița nu va petrece timp în compania figurii paterne.

„Am ales să terminăm această căsnicie amiabil, am semnat la notar actele de divorț, cât și pentru custodia Izabelei, care este comună. Vom avea grijă împreună de ea. Domiciliul va fi aici la ea acasă, pentru că asta e casa în care a crescut.

Eu mă bucur foarte mult că am reușit asta. Că rămânem în primul rând părinți pentru Izabela și în al doilea rând prieteni. Vom și colabora profesional”, a declarat Oana Roman în clipul în care anunța că a divorțat de Marius Elisei.

