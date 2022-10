Oana Roman o apără pe Delia după declarațiile referitoare la un copil: ”Nu avem voie să punem întrebări”

Oana Roman este mamă și ea și știe foarte bine ce înseamnă creșterea unui copil. Tocmai din acest motiv, vedeta a apărat-o pe Delia în mediul online.

Oana Roman, reacție așteptată la declarațiile făcute de Delia

. Vedeta are motivele ei, pe care le-a expus în spațiul public cât a putut de deschis.

Artista nu avea însă să știe că un val de critici se va declanșa la adresa ei. Nume mari au criticat-o, în timp ce alții i-au luat apărarea. Chiar și așa, discuțiile despre acele declarații continuă și acum.

Oana Roman este una dintre vedetele care i-a luat apărarea Deliei. Fiica lui Petre Roman a postat în Instastory în care spune că fiecare om are dreptul la o alegere.

Mai mult de atât, ea a amintit și că de-al lungul timpului, Delia a tot fost întrebată despre o posibilă sarcină, iar ulterior a devenit destul de deranjată când vine vorba despre astfel de subiecte.

Ce spune Oana Roman despre întrebările primite de Delia

Oana Roman spune însă că sunt anumite lucruri care trebuie să rămână intime și nimeni nu are niciun drept să-i pună cuiva astfel de întrebări.

”Nu întrebăm niciodată pe nimeni de ce nu are copii, de ce are copii, de ce nu face mai mulți copii, de ce nu a vrut să facă niciunul, de ce are doar unul și de ce nu trei.

Nu ne băgăm în viața altora, nu ne interesează cine se mărită cu cine, dacă se mărită, dacă nu se mărită, dacă e singură, dacă nu e singură”, a subliniat vedeta, pe Instastory.

Mai mult de atât, Oana Roman susține că toți cei care ajung să pună astfel de întrebări nu sunt decât niște ”nesimțiți și lipsiți de maniere”, având în vedere că este vorba despre alegerile legate de viața privată ale unei persoane.

Să nu uităm că după declarațiile în care a dezvăluit că nu își dorește copii, și a început să ofere și câteva răspunsuri dure fanilor săi.