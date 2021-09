Oana Roman, o nouă schimbare de look. Cum a apărut vedeta la un eveniment monden

Fosta vedetă a emisiunii „Mămici de pitici, cu lipici” a suferit o nouă schimbare de look, după ce zilele trecute și-a surprins fanii din mediul online cu o imagine în care apare cu părul roșcat.

Oana Roman s-a pozat cu o perucă, pe care le promovează tot mai des, asta pentru că ar fi realizate din păr natural și despre care spune că îi plac foarte mult.

Șatena a suferit în urmă cu puțină vreme o nouă modificare de look, asta pentru că a avut onoarea să fie invitată la una dintre cele mai importante petreceri din lumea mondenă.

Oana Roman, tot mai îndrăzneață. Cum a apărut vedeta pe covorul roșu, la un eveniment monden

De această dată a optat pentru o perucă mov, în ton cu tema dată de petrecerea mondenă din seara zilei de miercuri, 8 septembrie 2021.

Look-ul a fost unul ales cu foarte mare atenție, Oana Roman având o ținută extravagantă, all black. Singura pată de culoare este chiar peruca atipică, mov.

Vestimentația formată din două piese i-a pus în valoare formele și silueta, în timp ce machiajul puternic și coafura au completat foarte frumos întregul look.

„Machiaj atipic pentru mine, pentru un look special. Redy. Extravaganța mood. Am ales mov. Pentru un look altfel în ton cu tema Extravaganța”, a spus Oana Roman despre noul ei look, pe .

„Ești un cameleon, mereu alta”, „Așa îți stă cel mai bine, ești super” sau „Superbă”, sunt câteva dintre mesajele lăsate de fani.

Oana Roman, detalii despre petrecerea revistei Viva

Oana Roman s-a bucurat din plin de petrecerea pe care a pășit pe covorul roșu. nu a lipsit de la niciun eveniment organizat de revista VIVA, unde se simte mereu excelent.

„E o petrecere foarte așteptată pentru că anul trecut nu s-a ținut și trebuie să recunoaștem că petrecerea acestei reviste este, fără îndoială, de foarte mulți ani, cel mai important eveniment monden din România.

Este un eveniment la care am fost încă de la prima ediție, atât de multă experiență în lumea asta am… Așa a fost să fie, nu cred că am lipsit la nicio petrecere pentru că e foarte mișto”, a completat șatena în online înainte de a se aranja pentru eveniment.