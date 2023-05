Oana Roman, pe mâinile medicilor. Ce i s-a întâmplat vedetei

Probleme de sănătate pentru Oana Roman. Vedeta a ajuns pe mâinile medicilor și și-a îngrijorat fanii. A și lipsit o scurtă perioadă de pe rețelele de socializare, acolo unde este foarte activă și își ține urmăritorii la curent cu tot ceea ce face.

Ce probleme de sănătate are Oana Roman. De ce a ajuns pe mâinile medicilor

Din fericire, vedeta acum este bine și a ajuns acasă. Ea a revenit în mediul online și a dezvăluit ce probleme medicale a întâmpinat. Vedeta a fost supusă de către doctorii la două intervenții, pentru care a avut nevoie de o sedare ușoară, încât să nu simtă durere prea mare.

ADVERTISEMENT

În urmă cu 48 de ore, fiica lui Petre Roman a mers la medici pentru a-și face un set de analize. Printre acestea s-au numărat o endoscopie și o colonoscopie, care au decurs bine, conform spuselor sale. Investigațiile arată că nu are nicio afecțiune gravă.

”Voiam să vă anunț că azi și mâine voi fi mai puțin prezentă cu voi aici pentru că mâine dimineață voi face o mică intervenție, o colonoscopie, și cei care au făcut știu că ziua de dinainte e mai grea cumva decât procedura în sine care se face cu sedare”, a detaliat Oana Roman pe contul de Instagram.

ADVERTISEMENT

Ce le recomandă Oana Roman fanilor

Fiica lui Petre Roman se bucură de faptul că investigațiile au decurs fără niciun incident și le recomandă tuturor să urmeze aceste proceduri prin sedare, adică să doarmă în timpul investigațiilor. În caz contrar, se supun unei dureri greu de suportat.

”Gata, sunt bine cât de cât pe picioare, mi-am revenit. (…). Am făcut colonoscopie și endoscopie. Rezultatele sunt foarte bune. Totul e ok. Mulțumesc tuturor pentru mesaje! Am făcut această investigație cu sedare adică am dormit în timpul acestei investigații, drept urmare nu am simțit absolut nimic.

ADVERTISEMENT

Am înțeles că sunt spitale unde se face pe viu, ceea ce mi se pare absolut inuman. Dacă vă faceți și voi să cereți cu sedare pentru că altfel este dureros. Este o sedare ușoară, nu este anestezie generală și vă treziți imediat după ce se termină.”, a mai transmis Oana Roman.

Oana Roman a trecut prin acest episod după ce . Între cei doi nu pare să mai existe cale de împăcare, mai ales că sunt și divorțați din 2021. De dragul fetiței lor, au rămas în relații amiabile.

ADVERTISEMENT

Pe lângă separarea de Marius Elisei, . Pentru că nu mai reușea să-i acorde timpul necesar, a internat-o într-un azil, care este unul privat și cu condiții foarte bune. Vedeta plătește bani greu pentru ca mama sa să se bucure de confort.