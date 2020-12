Oana Roman, poza cu care a reușit să își impresioneze fanii: ”A fost un an ciudat”

Oana Roman este recunoscătoare anului care tocmai se încheie, motiv pentru care a postat pe rețelele de socializare o imagine prin intermediul căreia a reușit să-și impresioneze fanii. Vedeta susține că a fost un an ciudat, dar din care a învățat multe.

Fiica fostului premier al României Petre Roman a mărturisit în dreptul fotografiei, care a adunat cele mai multe aprecieri anul acesta, că a reușit să se reinventeze în ultimele luni din mai multe puncte de vedere, fiind genul de persoană puternică și stăpână pe situație.

Șatena este convinsă că 2020 a fost unul cu încercări pentru toată lumea, însă susține că ea, personal, a trecut cu bine peste toate. Oana Roman este încrezătoare în anul care vine, în ciuda faptului că tocmai s-a separat de Marius Elisei cu care are și un copil.

Oana Roman, imagine impresionantă. Cu ce ipostază și-a cucerit fanii

„Aceasta este poza care a strâns în 2020 cele mai multe like-uri pe Instagram. Era în 7 martie 2020. Înainte sa înceapă nebunia covid. A fost un an ciudat în care a trebuit să mă reinventez.

Am devenit alta din punct de vedere fizic, dar și psihic și emoțional. Am reușit cumva să trec peste toate și per total e bine.

Pe mine loviturile mă fac puternică și încrezătoare. Pășesc spre noul an recunoscătoare că sunt sănătoasă și cu putere să mă reinventez din nou.

La mulți ani și un 2021 cu sănătate. Să fim buni și să fim sănătoși. Restul se rezolvă”, a scris Oana Roman pe Instagram, în dreptul imaginii de mai jos.

Fanii s-au grăbit să-i ureze vedetei multă sănătate, noroc și fericire în noul an, fotografia adunând aproximativ 2.000 de aprecieri. Oana Roman a început de câteva zile o serie de imagini care i-au plăcut în 2020, printre acestea fiind și cu fiica sa, Isabela.

„Una din pozele mele preferate de anul ăsta. Înainte de Covid. Când viața noastră era normală”, a mai scris șatena în dreptul unui poze cu Isabela, care face parte dintr-un pictorial realizat pentru o revistă. Fotografia a fost realizată chiar în camera fiicei sale.

