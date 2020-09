Oana Roman, probleme în prima zi de școală a fetiței sale: „Nu știu cum să îi explic copilului meu”

Oana Roman este îngrijorată cu privire la felul în care se va desfășura școala pe timp de pandemie. Fiica ei a mers azi pentru prima dată în locul unde va învăța cele mai frumoase lucruri, unde își va face prieteni și unde își va da toată silința să fie o elevă cu coroniță.

Oana Roman, îngrijorată pentru prima zi de școală a Izabelei

În teorie, ar trebui să fie un motiv de bucurie pentru orice copil și părinte, însă date fiind circumstanțele actuale, lucrurile nu stau chiar așa.

Oana a scris un mesaj cu privire la prima zi de școală a fetiței sale, aseară, pe Instagram și s-a arătat destul de preocupată de felul în care va reacționa fiica ei în primul rând la faptul că nu va putea vedea fețele celorlalți din cauza măștilor.

Fosta prezentatoare de televiziune a scris că nu știe cum să îi explice fiicei sale, Izabela, că va cunoaște o învățătoare căreia nu îi va putea vedea fața pentru o bună perioadă.

„Va avea colegi pe care nu îi va putea recunoaște”

„În seara asta adorm cu gândul că oricâte cărți am citit, oricât am învățat, oricâtă educație am primit, nu am știu cum să-i explic copilului meu că mâine va merge pentru prima dată la școală și va intra singură să cunoască o învățătoare căreia nu îi va vedea fața, va avea colegi pe care nu îi va putea recunoaște, pentru că vor avea mască”, a scris Oana Roman pe rețeaua de socializare.

„Și se va trezi singură, într-un loc străin, cu oameni străini cărora nu le va putea vedea decât ochii. Așa va fi, pentru ea și sute de mii de alți copii, prima zi de școală din viața lor”, a completat fiica fostului premier al țării, Petre Roman.

Astăzi este prima zi de școală în România, zi din care sunt valabile o serie de restricții. Dacă în alți ani părinții și elevii le duceau flori dascălilor, anul acesta recomandările autorităților este să nu facă asta pentru a evita posibilitatea infectării cu noul coronavirus. Iar aceasta este doar una din noile reguli.

