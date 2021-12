Oana Roman, probleme serioase de sănătate: ”Stau la pat”. Cu ce se confruntă vedeta

În timp ce majoritatea oamenilor petrec Ziua Națională a României, Oana Roman nu trece deloc printr-o perioadă bună. Vedeta, conform destăinuirilor pe care le-a făcut în fața fanilor săi, se simtă foarte rău, motiv pentru care a ajuns să stea la pat.

Vedeta se luptă cu o răceală foarte puternică

De ceva vreme, fiica lui Petre Roman a spus că nu se simte prea bine, tusea și nasul înfundat punându-i probleme. Însă acum aceste stări s-au acutizat, în ciuda faptului că vedeta a încercat să aibă mai mare grijă de ea și a luat și pastile.

Motiv pentru care, chiar dacă este vaccinată, de teamă ca nu cumva să se fi infectat cu virusul din China, Oana s-a și testat, iar rezultatul a fost unul negativ. Astfel că, după cum spune chiar ea, este vorba despre o răceală foarte puternică, care momentan o ține țintuită la pat.

”Nu e COVID-19, dar mă simt foarte rău. Sunt mega răcită. Stau la pat, asta e! Nu am mai răcit de mulți ani, sper să-mi revin repede”, a spus Oana Roman pe pagina sa de Instagram.

La primirea unor astfel de vești, deloc bune, cei care o admiră pe vedetă s-au arătat imediat îngrijorați de starea ei de sănătate. Mulți au reacționat prin mesaje de încurajare, pentru care Oana a ținut să le mulțumească în mod public.

”Vă mulțumesc foarte mult pentru toate mesajele de sănătate pe care mi le trimiteți”, le-a transmis fiica lui Petre Roman, care nu cu mult timp în urmă

Totodată, pe lângă faptul că se simte rău, răceala care a dat buzna peste ea i-a și stricat planurile divei. În aceeași postare din mediul online, Oana spune că din cauza problemelor de sănătate pe care le are, ea și familia ei ratează o petrecere aniversară de pomină.

”Astăzi trebuia să ajungem la o aniversare la care ne doream foarte mult să fim prezenți, dar, din păcate, starea ma de sănătate nu-mi permite acest lucru”, a mai adăugat vedeta.

Oana Roman a fost supusă de două ori unui CT

În urmă cu aproape două luni, Oana Roman se confrunta cu o altă problemă de sănătate. La vremea acea, , motiv pentru care a decis să îl repete, lucru care a asigurat-o că se află în afara oricărui pericol.

”În urma analizei Computer Tomograf făcută acum două săptămâni, despre care v-am vorbit atunci, am observat în rezultatul scris ceva ce mi-a pus semne de întrebare nu numai mie.

Azi când am citit rezultatul am decis că trebuie să mai fac o analiză pentru a vedeta dacă această suspiciune se confirmă sau nu.

Am făcut de urgență un nou CT. Rezultatul a fost ok și nu a confirmat suspiciunea. Dar pentru câteva ore, pământul mi-a fugit de sub picioare! A fost cumplit”, dezvăluia Oana Roman pe Instagram.