Oana Roman, reacție dură după ce a fost jignită de un tânăr: “Zero caracter. Așa nu!”

Oana Roman a avut o reacție dură după ce un tânăr a jignit-o pe rețelele sociale. Vedeta a scris câteva cuvinte acide la adresa persoanei care i-a trimis un mesaj deplasat, dar i-a făcut și profilul public acesteia.

Oana Roman, reacție dură după ce a fost jignită de un tânăr

Vedeta le-a spus că le va dezvălui identitatea, lucru pe care l-a și făcut. Oana Roman vrea să le arate internauților ce fel de mesaje primește și cum nu ar trebui să se comporte oamenii.

“Eu continui să postez mesaje de la oameni care au dezechilibre psihice grave, pentru că trebuie să aveți exemple despre cum nu trebuie să ajungeți să vă comportați vreodată în viața asta cu nimeni.

Vreau să-i fac ‘celebri’ și să-i fac de râs, ca voi să înțelegeți că este vorba de așa nu și am să-i fac ‘celebri’ pe toți.”, a transmis vedeta pe .

În următoarea postare, Oana Roman le-a arătat urmăritorilor mesajul în care un internaut o numește “grasă și urâtă”.

“Nu-ți mai permite, tot grasă și urâtă ești.”, este mesajul trimis de tânărul respectiv, pe care Oana Roman l-a publicat.

Fără să stea pe gânduri, fiica lui Petre Roman a făcut public profilul celui care a criticat-o și a ținut să spună câteva cuvinte despre el.

“Un băiețaș care o arde pe șampanii cu bani cine știe de unde, dar care are zero educație. Zero caracter. Așa NU!”, a adăugat Oana Roman.

Oana Roman, acuzată de internauți că nu a slăbit

Săptămâna trecută, Oana Roman a fost revoltată după ce a fost criticată pentru aspectul fizic. Unii internauți i-au reproșat vedetei că nu a slăbit deloc și că arată la fel ca acum câțiva ani.

a postat o imagine din 2018 pentru a le demonstra haterilor că a reușit să slăbească destul de mult în ultimii ani. Vedeta le-a arătat celor care o critică diferența de greutate, care este una destul de vizibilă.

În plus, Oana Roman a pus la punct persoana care i-a spus că nu se observă kilogramele date jos.

“Mă întreba o frustrată mai devreme unde e slăbitul meu ca ea nu îl vede. Cred că avea orbul găinii. Iată un exemplu elocvent. Acum 4 ani eram așa. (…) Pentru deșteptele care se îndoiesc de schimbarea mea. (…)”, a scris aceasta pe Instagram.

Oana Roman are sute de mii de fani în mediul online, iar aceștia au observat schimbarea de greutate și au felicitat-o pentru ambiție.