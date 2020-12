Oana Roman s-a despărțit de Marius Elisei! Bărbatul a lăsat-o și fără business. Vedeta, în lacrimi

Informație bombă în showbiz-ul românesc! Oana Roman s-a despărțit de Marius Elisei și, colac peste pupăză, a rămas și fără magazinul online de haine pe care îl promova des în mediul online, căci afacerea era, în realitate, pe numele soțului.

Se pare că despărțirea, produsă chiar în pragul Crăciunului, este una cât se poate de serioasă, din moment ce Marius și-a luat și afacerea, dar și lucrurile din casa fiicei fostului premier al României, Petre Roman.

Oana a povestit în lacrimi pe Instagram despre acest moment dificil prin care trece taman acum de Crăciun și a oferit câteva explicații fanilor despre boutique-ul pentru care a muncit destul de mult și unde nu mai are acum niciun drept.

Oana Roman s-a despărțit de Marius Elisei și a fost lăsată fără afacere

„Vă datorez niște explicații. Ca să încerc să păstrez lucrurile într-o notă cât se poate de decentă, vă spun doar că eu nu am avut niciodată o implicare în actele societății care era în spatele acestui proiect. Am mers pe încredere. Am muncit și m-am implicat 100% în acest proiect care a mers bine.

E un business care a fost pe profit din prima săptămână. Am considerat că era un proiect comun, de familie, Se pare că am fost singura care a gândit așa. Nu s-a mai putut altfel. Firma, site-ul, a rămas soțului meu. Eu nu mai am nicio implicare. Au rămas pozele cu mine, deși am avut rugămintea ca ele să fie eliminate. Nu am avut niciun câștig de pe urma acestui proiect. El va continua, dar nu știu sub ce formă.

Nu am avut de ales și merg mai departe pe drumul meu, atât profesional cât și personal”, a spus Oana Roman cu lacrimi în ochi pe Instastory.

Marius Elisei a pus punct relației

Fosta prezentatoare de televiziune a spus că nu a fost dorința ei și nici decizia ei, confirmând în acest fel că Marius Elisei a fost cel care a pus punct relației și afacerii de familie.

Vedeta a eliminat, de altfel, toate fotografiile cu ea și soțul ei de pe rețeaua de socializare unde a făcut anunțul despărțirii.