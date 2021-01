Oana Roman și Marius Elisei s-au despărțit la finalul anului trecut, chiar înainte de sărbătorile de iarnă, însă există semnale care dau de înțeles că cei doi s-au împăcat sau, el puțin, urmează să o facă.

Fiica lui Petre Roman a postat un mesaj în mediul online în care îi ia apărarea fostului partener de viață, fiind foarte revoltată din cauza celor care spuneau lucruri răutăcioase la adresa lui.

Se pare că sentimentele dintre Oana Roman și Marius Elisei nu au dispărut pentru totdeauna și mai există o cale de împăcare pentru ei, judecând după cum a vorbit vedeta despre fostul soț.

Oana Roman s-a împăcat cu Marius Elisei? Detaliul care i-a dat de gol

Povestea de dragoste dintre Oana Roman și Marius Elisei a luat sfârșit în urmă cu câteva săptămâni, înainte de venirea Crăciunului. Cei doi și-au spus adio, iar bărbatul a „plecat” cu tot cu afacerea cu haine a soției, care nu-și mai poate promova brandul.

Cu toate că fiica fostului premier al României a dat de înțeles că între ea și Marius nu mai există cale de împăcare, se pare că vedeta s-a răzgândit și a ajuns la sentimente mai bune cu fostul partener de viață.

Vedeta i-a luat apărarea celui care i-a fost soț timp de aproape șapte ani, fiind revoltată din cauza internauților care spun ceva rău despre el. Una dintre urmăritoarele de pe rețelele sociale a sfătuit-o pe aceasta să-l lase în urmă pe Marius Elisei, reacție care a enervat-o la culme pe Oana Roman.

„Dacă mai primesc un singur comentariu in care cineva își permite să vorbească urat pe încă soțul meu și tatăl copilului meu, sau își permite sa,și dea cu părerea. fără să fie întrebat, despre ce ar trebui sa fac eu cu viața mea, dau block direct. Mulțumesc”, a scris vedeta pe Instagram, informează cancan.ro.

Ce spunea Oana Roman despre fostul soț în urmă cu puțin timp

În cadrul emisiunii „Trăiri alături de Andreea Mantea” de la Kanal D, Oana Roman a fost întrebată despre divorț, moment în care a izbucnit în lacrimi. Vedeta a vorbit despre problemele pe care le-a avut după ce a născut, iar acum nu mai poate avea vreodată copii.

Oana Roman i-a mărturisit Andreei Mantea că Marius Elisei și-ar fi dorit și al doilea copil, acesta fiind unul dintre motivele care au dus la neînțelegerile dintre ei și, implicit, la ruptura care a avut loc recent.

„Eu nu mai am voie să fac un copil. Din cauza operației pe care o am, e imposibil. Mi-aș mai fi dorit unul, mai ales că Izabela este un copil atât de cuminte. Dar, doctorul mi-a zis foarte clar că nu se mai poate. Și am uitat… spre frustrarea lui Marius, care își mai dorește un copil și acum va avea ocazia să și-l fac”, s-a confesat vedeta în cadrul emisiunii.