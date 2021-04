Oana Roman s-a îngrășat din nou. Cât a luat în greutate vedeta, în ultima vacanță

Oana Roman a recunoscut că s-a îngrășat din nou, după ce s-a răsfățat în ultima vacanță, petrecută în Egipt. Vedeta le-a spus fanilor cât de mult a luat în greutate, dar și ce are de gând să facă în momentul de față.

Șatena nu a ținut cont de nicio măsură în concediul petrecut împreună cu fiica sa, Izabela, Vica Blochina și băiatul acesteia, Edan. Fiica fostului premier Petre Roman a uitat de orice grijă legat de siluetă, dar nu s-a mirat deloc când s-a urcat pe cântar.

Vedeta susține că a luat peste un kilogram în vacanță, dar nu este deloc îngrijorată pentru asta. Oana Roman le-a spus fanilor că a ajuns în această situație pentru că nu a mai ținut deloc dieta care a făcut-o să slăbească în ultima perioadă.

Oana Roman, din nou la dietă. Vedeta s-a îngrășat în vacanța din Egipt

Oana Roman nu are de gând să rămână cu greutatea de acum și s-a pus serios pe slăbit și dietă. Vedeta bea foarte multe ceaiuri, băuturi care au ajutat-o și până în prezent pentru că vrea să dea jos până la finalul anului circa 10 kilograme.

„În vacanță nu am ținut deloc dietă și n-am băut deloc ceai. O săptămână m-am răsfățat un pic. Am luat un kg și ceva, dar nu-mi pare rău pentru că am voie din când în când de o pauză.

Am revenit totuși imediat la obiceiurile mele: dietă – post intermitent, ceai zilnic câte un litru și cremă anticelulitică pentru aspectul pielii. Ceaiul mă ajută să nu am poftă de mâncare și de dulciuri, iar crema ajută la atenuarea celulitei.

Mai am de slăbit până la sfârșitul anului cam 10 kg și apoi voi ține în continuare pentru întreținere dietă și ceai din când în când. Ceaiul îmi este chiar un ajutor de nădejde.

După câteva luni bune de când am început să l folosesc pot spune că ajută în completarea dietei iar crema folosită de 2 ori pe zi îmbunătățește aspectul pielii”, a scris Oana Roman pe Instagram după revenirea din vacanță.

Vedeta a slăbit spectaculos de mult în ultimul an, dar nu vrea să se oprească aici. A dat jos peste 20 de kilograme, transformarea fiind vizibilă cu ochiul liber, după ce a ținut dieta intermitent fasting sau postul intermitent și a apelat la proceduri de remodelare corporală.

