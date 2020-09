Oana Roman, scandal în trafic, după ce a fost înjurată de o șoferiță. Cum a filmat-o vedeta pe femeie

Oana Roman a postat pe Instagram un clip în care vorbea nervoasă despre un episod nefericit care a avut loc în trafic.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Totul s-a întâmplat în drum spre casă, chiar după ce și-a luat fetița de la școală. Ea era împreună cu soțul ei, Marius Elisei, și fiica celor doi.

Vedeta a fost deranjată de faptul că o altă șoferiță i-a tăiat calea chiar înaintea unei bariere de tren.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Oana Roman, scoasă din sărite de o șoferiță

Vedeta revine pe Instagram cu noutăți, însă de această dată nu este vorba nici de diete, nici de alte întâmplări fericite, ci de un moment neplăcut din trafic, după ce a fost înjurată de o șoferiță care s-a băgat în fața mașinii sale chiar înaintea unei bariere de tren. Momentul s-a transformat într-un scandal, căci femeia a înjurat-o pe fiica fostului premier al Românei.

Oana Roman a relatat întregul incident, dar mai ales a făcut publică mașina femeii care a șicanat-o.

ADVERTISEMENT

„Deci stăm la barieră la Pipera și domnișoara, are BMW sau nu știu ce c…t are. Ea s-a băgat în față nebuna. Se grăbește. Mai are puțin și trece peste barieră. M-a și înjurat, o să vă arăt și numărul de la mașină după ce se va băga în față foarte tare în momentul în care se va ridica bariera.

Deci, cam asta este România. Ne băgăm în față pentru că n-avem timp și n-avem educație și n-avem bun simț și n-avem nimic. Nu a vrut ea să stea la coadă, a vrut ea să fie prima și să se bage să-mi taie mie calea la barieră. Uite-o cum se grăbește rău de tot. Are Volvo, bravă, mă. Fetiță, ești foarte șmecheră. Ai ajuns departe băgându-te-n față.”, a menționat Oana Roman pe contul de Instagram.

ADVERTISEMENT