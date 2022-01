Semnal de alarmă tras de Oana Roman: “Mi-am văzut de treabă, am fost serioasă, nu am păcălit lumea”

Seara de miercuri s-a încheiat pentru Oana Roman într-o notă deloc plăcută. În urma postărilor pe care le-a făcut în mediul online, un val de reacții dure s-a abătut asupra sa. În consecință, vedeta a reacționat, spunând chiar că așteaptă să ajungă și în instanță cu cele care îi pun la zid fiecare vorbă sau faptă.

Oana Roman, despre scandalul din social media

Contactată de FANATIK, Oana Roman spune că nu știe de ce se află în vizorul cârcotașilor și susține că fiecare postare pe care o face ajunge să fie luată la puriticat pe un grup de Facebook, acolo unde este dur criticată. Oana Roman spune că prin aceasta situație trec și alte vedete de la noi, ”victime” și ele pe grupul cu pricina.

Cum a aflat că numele ei este denigrat? Vedeta spune că mai mulți urmăritori din mediul virtual i-au trimis fotografii cu ceea ce se discută în grup, iar o parte dintre internauți, influențați de cei sau cele care „conduc” grupul cu pricina, spune ea, aruncă ulterior

“Tot încerc să trag semnale de alarmă”

Oana Roman spune că s-a coborât la nivelul ”dușmanilor” în speranța că așa dorind să sublinieze că ”hate-ul” de pe grupul I.M.A (n.r. inițialele numelui grupului ) este nociv pentru societate, mai ales pentru tânăra generație.

”Eu tot încerc să trag semnale de alarmă, dar nu prea au un mare efect. M-am bucurat aseară că a rezonat cu discursul meu și Aluziva, care are un cuvânt de spus în zona de online. Mi-a părut foarte bine că a rezonat cu mine pentru că și pe ea o atacă, adică eu nu sunt singura persoană pe care nebunele alea o comentează. Sunt multe persoane din online, ele stau și se uită pe conturile noastre și comentează non stop. Eu am făcut-o pe râs (n.r. reacția ei din online) și foarte mulți au apreciat că am făcut un pamflet cumva, m-am coborât la un nivel care nu este al meu, doar ca să ne amuzăm un pic. Nu sunt deloc înverșunată, ci dimpotrivă. Eu oricum îmi văd de drumul meu. Dar până la urmă, din când în când, mai pot da o replică”, a declarat Oana Roman, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Oana Roman nu-și cunoaște ”rivalele”

Oana Roman spune că și-ar dori să afle identitatea persoanelor care se ascund în spatele grupului din online, de aici și reacția sa vehementă din online.

Partenera de viață a lui Marius Elisei compară ceea ce i se întâmplă acum cu procesul pe care încă-l duce împotriva Oanei Zăvoranu. Situație în care a preferat să nu aibă nicio reacție publică, ci să lase avocații să lucreze pentru ea, pentru că deja știa cine este în cealaltă tabără.

În aceeași măsură, Oana Roman vrea să ”lupte” și cu cei care administrează grupul de pe Facebook, în caz că cineva își va asuma ceea ce se scrie acolo și va merge în instanță.

”Se ascund în spatele unui cont generic”

”Este un fenomen foarte marginal, nu preia nimeni din ce se postează acolo, comentează ele între ele. Eu nu le cunosc, nu știu cine sunt. Se ascund în spatele unui cont generic, dar nu știe nimeni cine sunt persoanele respective. Am înțeles că este un cont privat, trebuie să îți dea accept ca să vezi ce se postează acolo, doar dacă te lasă ele. Noi nu le cunoaștem, nu a pornit (n.r. scandalul) de la nimic, nu știm cine sunt, nu știm ce le-a apucat. Eu le-am spus că-mi doresc foarte tare să mă dea în judecată, pentru că doar așa aflu și eu cum le cheamă și cine sunt, dacă au curaj să își asocieze numele sau existența grupului cu o persoană.

Ce spune despre procesul cu Oana Zăvoranu

A mai fost o persoană (n.r. Oana Zăvoranu) anul trecut care făcea campanie împotriva noastră, nu-i dau numele. Noi am dat-o în judecată și am câștigat prin ordonanţă preşedinţială. Dar când e vorba de mai multe persoane care nu știm cine sunt, e mai complicat. Încercăm să facem report la cont, dar ca să mergi pe linie de ordonanţă preşedinţială nu se poate, nu poți da în judecată un cont.

Când era vorba de o persoană anume (n.r. Oana Zăvoranu) nu am dat nicio replică atunci pentru că știam că există repercusiuni în instanță. E mult mai important să lași justiția să își facă treaba decât să mă apuc eu să vorbesc, oricum nu rezolvam nimic doar vorbind. Atunci nu am reacționat public, am vorbit cu avocații și asta a fost, am avut câștig de cauză, toate cele care au făcut acel proces, acum se judecată procesul civil care va mai dura”, ne-a mai spus vedeta.

Fiica lui Petre Roman pune activitatea celor care critică influencerii pe seama invidiei și a neîmplinirii personale.

Faptul că este una dintre persoanele care face diferite reclame, în urma cărora primește o anumită sumă de bani sau un produs este, crede ea, un motiv în plus pentru cei care nu o plac să o critice.

”Invidia și neîmplinirea personală este problema lor”

”Ele se uită prin online și li se pare că noi ducem o viață minunată, roz și că totul ni se dă pe gratis, ceea ce nu este adevărat, este o muncă adevărată în spate. De asta ele se frustrează, din neîmplinirea pe care o simt și care este nejustificată. Consideră că trebuie să ne injure, dar oricum nu rezolvă nimic. Ele nu înțeleg cum e viața, cum e munca. Dar nimic nu e gratis, eu am învățat de la mama că, dacă ceva e gratis, costul o să fie mai mare decât dacă aș fi dat bani pe el.

Ideea este ca fetele tinere să înțeleagă că nu este ok. Este ca naiba să faci un grup în care scopul principal este să denigrezi, înjosești și umilești niște oameni. Nu este ok, problema este la ele, nu la noi! Trebuie să ai o problemă tu, ca om, dacă scopul tău este acela să faci un loc în care să arunci cu pietre și noroi în oameni pe care nu-i cunoști și care nu ți-au făcut rău niciodată. Probabil invidia și neîmplinirea personală este problema lor. Se spune că oamenii scot afară ce au înăuntru. Ele sunt total irelevante și eu nu o să le mai bag în seamă”, a adăugat partenera lui Marius Elisei.

Chiar dacă nu este pentru prima dată când trăiește episoade de bullying în online, Oana Roman a ținut să precizeze că cei care o urmăresc pe rețelele de socializare se împart în două tabere, iar cei care fac parte din grupul celor care o admiră și empatizează cu ea sunt mai numeroși.

“Mi-am văzut de treabă, am fost serioasă, nu am păcălit lumea”

”La mine nu se poate compara situația cu fetele care au crescut în online într-un an sau doi. Eu vin în spate cu o muncă de 30 de ani. Eu am muncit în ăștia 30 de ani ca să am un public care să mă urmărească și care să creadă în mine, mi-am văzut de treabă, am fost serioasă, nu am păcălit lumea.

Pe mine nu m-a afectat niciodată (n.r. hate-ul din online), dacă mă afecta eram deja la nebuni, după atâția ani. Nu mai eram pe treaba mea astăzi. Nu e ușor, dar nu sunt relevante. Proporția persoanelor care dau cu ”hate” este infimă în raport cu cei care vorbesc, înțeleg, empatizează. La o mie de oameni care înțeleg și sunt ok apar două persoane care sunt așa (n.r. răutăcioase). Nu e vorba de o reacție covârșitoare de negație”, ne-a mai declarat Oana Roman.

Oana Roman ne spune că societatea românească se confruntă, din păcate, cu o mare problemă de adaptare, asumare și un val de bullying ce se răsfrânge asupra fetelor tinere.

Standardele pe care le-a impus societatea încă de acum mulți ani, spune vedeta, a transformat generații întregi în victimele dorinței de a fi parte din categoria femeilor perfecte. Ceea ce, mărturisește Oana, nu există. Pentru ea, perfecțiunea și standardele nu sunt variante de luat în calcul pentru a evolua în viață.

Mesajul primit care a pus-o pe gânduri: “Asta e dramă”

”Problema mea este că fetele tinere au parte de bullying la școală, la muncă, pe stradă pentru că nu se încadrează în niște standarde, nu știu cum duc ele chestia asta. Eu am experiență și nu am o problemă cu asta.

Am primit un mesaj care m-a pus pe gânduri foarte tare. O fată tânăra m-a întrebat dacă un bărbat te poate iubi cu adevărat dacă nu te încadrezi în standarde. Faptul că niște fete tinere ajung să gândeasca așa, asta e dramă. Toate standardele astea au pornit din mediul online de un an, doi, cinci, dar ele sunt de când apareau toate perfecțiunile pe corperțile revistelor. Dar acum există un curent pro-diversitate foarte mare și asta pentru că se ajunsese într-o zonă deloc bună”, a concluzionat Oana Roman.