Oana Roman se gândește să plece din România. De ce a luat această decizie: „O țară plină de ură”

Oana Roman a declarat că se gândește să părăsească definitiv România în viitor. Momentan, vedeta rămâne aici pentru mama ei, care nu are o stare de sănătate foarte bună.

ADVERTISEMENT

Fiica lui Petre Roman le-a dezvăluit urmăritorilor de pe Instagram că ar pleca și mâine dacă ar putea, pentru că nimic nu o mai ține aici. Oana Roman este de părere că țara ei natală este plină de răutate și s-ar muta oricând altundeva.

Oana Roman se gândește să plece din România

ar vrea să plece definitiv din România alături de familia ei și să-și clădească o viață în altă parte. Deocamdată, vedeta de la Antena Stars rămâne aici pentru mama ei.

Fiica fostului premier al României a fost întrebată dacă ar renunța la viața publică pentru un milion de euro. Oana Roman a răspuns că ar renunța, în schimb, la viața din România, fără această sumă de bani.

ADVERTISEMENT

Oana Roman consideră că viitorul nu sună deloc bine în România și este dispusă să plece în orice moment. Aceasta ar pleca și mâine dacă mama ei, Mioara Roman, nu ar fi avut probleme de sănătate.

„Aș renunța la viața în România mâine, dacă aș putea pleca undeva unde nu mă știe nimeni, fără un milion de euro. Voi face asta!

Dar cât e mama, mai stau. Nimic altceva nu mă ține aici. Nimic. O țară plină de ură, venin și ignoranță nu are cum să ajungă departe. Sunt convinsă că viitorul nu sună bine pentru România”, a declarat vedeta pe InstaStory.

ADVERTISEMENT

Mioara Roman se află într-un centru de recuperare, având probleme serioase de sănătate. Cu ceva timp în urmă, Oana Roman a dezvăluit

Este vorba despre Parkinson, o formă destul de agresivă a bolii, întrucât Mioara Roman nu-și poate folosi o mână.

ADVERTISEMENT

„Mama are multe afecţiuni, dacă o vezi, nu o recunoşti. La ea, îmbătrânirea a fost bruscă. Am vrut să o internez, dar nu am putut din cauza pandemiei.

Are un Parkinson foarte agresiv, nu poate să-şi folosească o mână! E greu, nu eşti pregătit! (…) Mama are boală degenerativă ce nu poate fi controlată”, a declarat Oana Roman la un moment dat, potrivit .