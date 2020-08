Oana Roman se topește pe picioare. A slăbit atât de mult încât fanii se întreabă dacă e într-adevăr ea – Foto

Oana Roman slăbește pe zi ce trece! Fiica fostului premier al României, Petre Roman, ne uimește cu fiecare fotografie pe care o postează pe rețelele de socializare, iar cea mai recentă dintre ele i-a lăsat pe toți cu gura căscată.

Oana Roman, o cu totul altă femeie acum

Chiar și ea își dă seama acum cât de mult a slăbit. Când se uită în oglindă are senzația de multe ori că vede o altă persoană.

Vedeta a dat jos kilogramele, culmea, în perioada stării de urgență, atunci când cei mai mulți, din lipsă de activitate, s-au îngrășat.

„Noapte bună….vise frumoase dragii mei. Recunosc. Uneori ma uit la mine si parca nu mi vine sa cred ca sunt eu!”, a scris aseară Oana la fotografia în care apare într-un costumaș de mătase lucios.

Invitată de curând la Antena 3, Oana a dezvăluit cât și cum a reușit să slăbească mai bine de 15 kilograme.

Cum a slăbit fosta prezentatoare tv

„Eu le-am încercat pe toate (dietele – n.r.). Majoritatea dau rezultate, dar dacă nu le ții în continuare, te îngrași la loc. Așa că m-am gândit să-mi creez ceva care să-mi fie ok. Eu am o problemă și dacă vii la mine cu ”asta nu ai voie”, mă frustrez foarte rău. Și atunci am zis să încerc să nu-mi înterzic nimic, doar să reduc cantitățile.

Și practic asta am făcut. Eu mănânc orice, dar foarte, foarte puțin. Mi s-a reglat metabolismul astfel încât am doar o masă consistentă pe zi, după-amiaza.

Mă și infometez puțin. Iau mesele la 14 ore distanță. Seara mănânc foarte puțin, o salată, fructe. Nu mânanc dimineața, nu am putut să o fac niciodată, beau doar o cafea. Prima masă o mănânc la ora 13”, a declarat Oana în emisiunea lui Mihai Gâdea.

În aceeași intervenție televizată, fosta prezentatoare de televiziune a spus că a fost victima bullying-ului încă de mică și, deși nu a arătat niciodată, ținându-se tare, a suferit mult.

