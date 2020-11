Oana Roman și-a deschis sufletul în fața fanilor! Cum a reușit să scape de depresie

Chiar dacă în viață a avut parte și de momente mai puțin plăcute, Oana Roman a găsit mereu puterea să treacă peste ele cu zâmbetul pe buze și plină de energie. Unde mai pui că nu ezită să-și deschidă sufletul în fața fanilor, mai ales dacă în felul acesta îi poate ajuta să depășească la rândul lor toate experiențele negative.

Așa s-a întâmplat și în urmă cu câteva zile, când fiica fostului premier al României a adus în discuție perioada în care suferea de depresie și le-a dezvăluit admiratorilor că a avut nevoie de terapie pentru a se vindeca.

„Cu terapie. Altfel nu se poate”, a transmis vedeta în timpul sesiunii de întrebări și răspunsuri la care i-a provocat pe internauți, pentru a le satisface curiozitățile și pentru ca aceștia să o poată cunoaște mai bine.

Cum a reușit Oana Roman să dea uitării episoadele de depresie

„Am momente când mi-e foarte greu. Nu e de râs. Eu nu pot să spun că am insomnii în sensul că trebuie să iau somnifer ca să dorm.

Dar am atât de multe gânduri şi lucruri la care trebuie să mă gândesc, încât efectiv nu reuşesc să adorm, pentru că eu am avut episoade destul de lungi de depresie.

Din fericire, am reuşit să le tratez aşa cum trebuie. Am avut perioade de depresie foarte grave, am fost şi la psihiatru, am luat tratament.

Când tata a pierdut alegerile, mi-am dat seama că eu nu am prieteni. M-am trezit singură. Deodată nu mai aveam niciun prieten. Nu îmi mai suna telefonul, nu mai dorea nimeni să vină la ziua mea. Nimic.

Intr-o seară am făcut o criză de convulsii foarte urâtă. Cel care mi-a făcut RMN-ul mi-a spus ”Nu ai nimic, neurologic vorbind RMN-ul tău e perfect. Eu sunt convins că e o problemă psihică, şi nu fizică.

Un an de zile nu am ieşit din casă, nu munceam, nu socializam, nu ieşeam cu nimeni, nu voiam să ştiu de nimeni! A fost îngrozitor!

Din fericire, la un moment dat, am început să merg la terapie. M-am dus la psihiatru și, încet, încet, cu ajutorul lui, mi-am revenit”, a dezvăluit Oana Roman într-un interviu acordat recent.