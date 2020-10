Oana Roman și-a vizitat tatăl după mult timp. Cum a decurs întâlnirea dintre cei doi

Oana Roman nu este foarte apropiată de tatăl ei, după cum știe toată lumea. Fostul premier Petre Roman nu s-a văzut de mult timp cu fiica lui, dar nici cu nepoata în vârstă de 6 ani.

În urmă cu câteva zile, cei trei s-au văzut după atâta timp, iar Oana Roman a povestit cum a decurs revederea, relatează spynews.ro.

Relația dintre politician și fiica lui a fost întotdeauna încordată și rece. De altfel, Oana Roman nu a avut nici cea mai fericită copilărie, pentru că tatăl ei avea o fire impulsivă.

Oana Roman și-a vizitat tatăl după mult timp

Petre Roman (74 de ani) a găsit o fereastră în programul său zilnic și s-a văzut cu fiica și cu nepoata lui. Deși relația cu Oana Roman este una destul de tensionată, aceasta a acceptat să-și vadă tatăl și să o ia și pe micuța Izabela la întâlnire.

Oana Roman a mărturisit că tatăl ei nu a fost atât de prezent atunci când era mică și că a fost foarte exigent cu ea în unele momente.

Vedeta și-a revăzut tatăl după multe luni în care Izabela nu l-a mai văzut pe bunicul ei. Nici mama Oanei nu se poate implica foarte mult în creșterea fetiței, însă are probleme de sănătate din cauza vârstei înaintate (80 de ani).

“Mama este un om foarte în vârstă, a făcut 80 de ani, are multiple afecțiuni de tot felul și nu mai este în putere necesară să o crească efectiv. Da, că Iza mai învață de la ea, că stau de vorbă sau că îi povestește lucruri și că învață de la ea chestii, da, dar strict în sensul de s-o ia, s-o ducă, s-o îmbrace, mama nu mai poate, din păcate”, a mărturisit Oana Roman în cadrul unui interviu.

Revederea cu Petre Roman a avut loc acum câteva zile, iar fiica sa a invocat motivul pandemiei de coronavirus pentru perioada lungă în care nu s-au vizitat, mai ales că fostul premier are o vârstă înaintată (74 de ani).

“O perioada lungă nu ne-am văzut pentru că a fost această situație din primăvară până acum. De ceva vreme, da. Ne-am văzut cu el acum câteva zile, de exemplu”, a precizat Oana Roman.

Petre Roman obișnuia să fie foarte exigent

Oana Roman a declarat recent că relația cu tatăl ei a fost una foarte tensionată în copilărie. Invitată în platoul emisiunii “Vorbește lumea”, vedeta a dezvăluit detalii dureroase de când era mică.

Petre Roman i-a aplicat pedepse grele Oanei, iar aceasta a vorbit cu sinceritate despre ce a putut să îndure la o vârstă fragedă.

“M-a bătut cu cureaua, nu știu ce făcusem. Dar mi s-a părut prea mult. Chiar l-am întrebat de ce a făcut-o, când am crescut’ (…) M-a închis, odată, în cămară. Eu sunt claustrofobă, și m-a închis în cămara aia mică, fără geamuri… L-am întrebat, tată, de ce m-ai închis în cămară? Am stat acolo vreo zece minute”, a explicat vedeta.

Cu toate acestea, Oana a declarat că părinții ei au iubit-o și i-au oferit atenție în copilărie, doar că nu poate uita de pedepsele aspre pe care ea și sora ei le aveau de suportat.

În prezent, Oana Roman este căsătorită cu Marius Elisei și au împreună o fetiță de 6 ani, Izabela. Pandemia a afectat-o și pe ea, așa că și-a deschis o afacere online cu haine și avansează pe zi ce trece.