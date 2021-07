Oana Roman și Marius Elisei au decis să vorbească despre împăcare. “Am vrut să fiu sigură de niște lucruri”

Oana Roman și Marius Elisei au decis să se împace după ce la începutul anului au divorțat. Și-au dat repede seama că nu pot trăi unul fără celălalt. Nu și-au anunțat cunoscuții imediat, dar au început să posteze fotografii în care se aflau amândoi împreună cu fetița lor.

Cei doi au acceptat să vorbească despre viața lor într-un interviu pentru Antena Stars.

Oana Roman și Marius Elisei au decis să vorbească despre împăcare

au acceptat să vorbească despre relația lor, prima dată după ce s-au împăcat. Aceștia spun că sunt mai fericiți ca niciodată și că inimile lor bat una pentru cealaltă.

Recent vedeta TV spunea pe rețelele de socializare că nu și-a anunțat nici măcar rudele de decizia pe care a luat-o. Toți și-au dat seama că lucrurile între ei stau mai bine după ce au văzut pozele postate pe conturile de socializare în care apăreau împreună alături de fetița lor. Soțul Oanei Roman nu a ezitat să-și declare dragostea în repetate rânduri.

“Inimile noastre bat una pentru cealaltă. De ce să mă ascund? Spun exact ceea ce este și e realitatea. Chiar dacă i-o spun public sau i-o spun privat, tot i-o spun. (…) Oana s-a lăsat greu recucerită. (…) Nu m-am gândit deloc să renunț”, a spus Marius Elisei,

Oana Roman a fost greu de convins

Oana Roman s-a lăsat greu convinsă. Aceasta a spus că a vrut mai întâi să fie sigură de unele lucruri. Oricum cea mai fericită este în acest moment

“Eu am vrut să fiu sigură de niște lucruri, să fiu sigură că s-au schimbat niște lucruri, că putem să construim lucruri. De asta am așteptat un pic mai mult, ca să fiu eu sigură, nu pentru că am vrut să-l fierb.

Lucrurile s-au reluat ca și cum nu ne-am fi despărțit”, a spus și Oana Roman.

Vedeta le-a mai dezvăluit prietenilor din mediul online că în această toamnă va suferi o intervenție chirurgicală. Este vorba despre abdominoplastie, adică îndepărtarea excesului de piele și de grăsime de la nivelul abdomenului inferior.