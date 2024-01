Oana Roman și Marius Elisei continuă scandalul. Vedeta a făcut dezvăluiri uluitoare: „Au fost amenințări cu suicid”

Oana Roman și Marius Elisei continua scandalul după ce fostul soț a acuzat-o pe vedetă de infidelitate și chiar a spus că a rămas însărcinată cu un alt bărbat. În consecință, fiica fostului premier a făcut dezvăluiri uluitoare.

Oana Roman se apără în fața acuzațiilor lui Marius Elisei

Oana Roman și Marius Elisei au avut o relație presărată cu multiple momente tensionate. În anul 2021, cei doi au decis să pună punct mariajului lor și chiar au semnat actele de divorț

La acel moment, vedeta dezvăluia că nu mai vrea să audă de împăcare. Totuși, ulterior au decis să-și mai dea o șansă și mulți au crezut că toate problemele s-au rezolvat, dar nu a fost așa.

Au urmat pentru ei mai multe momente dificile, iar în urmă cu câteva luni, aceștia și-au spus adio din nou. Însă și de această dată despărțirea a fost presărată cu scandal, care este departe de a se fi încheiat.

Recent . Nici el nu s-a lăsat mai prejos. A declarat în cadrul unei emisiuni că l-ar fi înșelat și chiar că a rămas gravidă cu altcineva.

Astfel că, vedeta s-a decis să spună partea ei de adevăr și a susținut că împăcarea de după divorț nu a avut loc pentru că între ea și fostul soț exista o iubirea prea mare, ci pentru că ar fi fost manipulată.

„În martie a început să îmi scrie, din nou, că vrea să ne împăcăm. A început o tentativă de love bombing, o tentativă, pe care eu am respins-o mult timp. Au fost chiar și amenințări cu suicid.

‘Dacă nu ne împăcăm, eu nu mai am pentru ce să trăiesc’. I-am spus: ‘Ba da, ai pentru ce să trăiești, ai un copil, în primul rând’. Eu am mesaje, eu am probe. Diferența e că pentru toate aceste lucruri am probe și dovezi. De ce? Pentru că în ultimul an am vorbit cu el, în proporție de 90%, doar prin scris”, a declarat Oana Roman despre Marius Elisei, conform

Cum a răspuns acuzațiilor de infidelitate

Cât despre acuzațiile de infidelitate, Oana Roman neagă vehement că ar fi avut vreo legătură cu un alt bărbat cât timp a fost într-o relație cu Marius Elisei. Iar în momentul de față, susține că este fericită că și că, astfel, a scăpat.

„Eu am trăit un tip de gelozie macabră. Eu pe omul ăsta nu l-am înșelat nicio secundă. Eu nici măcar la o cafea nu am ieșit cu altcineva, pentru că oricum nu mă interesează, nu asta este prioritatea mea. Am fost acuzată că am înșelat, am fost acuzată că am avut relații paralele, am fost acuzată, având 47 de ani, că am rămas însărcinată cu altul.

Eu nu mai pot să rămân însărcinată la 47 de ani. Până acolo s-a ajuns. Eu am vrut să pun stop acestui coșmar. Deci nu-mi dă nimeni nicio palmă peste ochi, nu crăp de ciudă, nu am nicio tresărire, decât o bucurie și o liniște că, în sfârșit, nu mai trebuie să dau socoteală, nu îmi mai este frică când răspund la telefon, nu îmi mai este frică când mă duc la o petrecere, nu îmi mai este frică când ies pe stradă”, a mai spus Oana Roman despre acuzațiile venite din partea lui Marius Elisei.