Oana Roman și Marius Elisei, prima apariție împreună după divorț: “Rămânem prieteni și părinții Isabelei”

La o zi după ce au semnat actele de divorț, Oana Roman și Marius Elisei au anunțat în mod oficial separarea. Cei doi au ales să comunice finalizarea divorțului, prin intermediul unui material video publicat pe o rețea de socializare.

După 7 ani de relație, cu urcușuri și coborâșuri, Oana Roman și Marius Elisei au mers, ieri, la notar și au semnat actele de divorț. Nu au avut ce bunuri materiale să împartă, iar în privința custodiei fiicei lor, Isabela, s-au înțeles repede. Micuța o să locuiască împreună cu mama, dar o să petreacă mult timp și cu tatăl ei, fără a respecta însă un program.

“Am divorțat amiabil la notar. Dragii mei, din respect față de voi, comunitatea mea, am hotărât să vorbim aici. Împreună vă anunțăm că am divorțat amiabil și rămânem părinți pentru Isabela și prieteni care se respectă și se sprijină reciproc. Cu sinceritate și ceva bâlbâieli de la emoții, vă mulțumim pentru suport și înțelegere”, este mesajul scris de Oana Roman pe Instagram, acolo unde a publicat o înregistrare video, în care apare umăr la umăr, alături de tatăl fetiței sale, vorbind despre relația lor după ce au semnat actele de divorț.

Oana Roman: “Custodia Isabelei este comună”

“Suntem pe Instagram, împreună, deși nu mai suntem soț și soție. De ieri, noi am semnat actele de divorț, la notar, amiabil. Noi am ales să terminăm această căsnicie în mod amiabil. Am semnat actele de divorț, cât și actele privind custodia Isabelei care va fi una comună. Domiciliul ei o să fie aici, acasă, pentru că aceasta este casa în care a crescut. Noi am vorbit, am analizat. A fost totul cu suișuri și coborâșuri, nu pot să vă mint, nu a fost totul clar de la început, dar dorința noastră a fost aceea ca Isabela să aibă un mediu civilizat în care să crească și mă bucur foarte mult că am reușit asta.

Rămânem în primul rând părinți pentru Isabela, dar rămânem prieteni, apropiați, în sensul în care avem responsabilități comune. Și vom colabora și profesional. Ne veți mai vedea împreună, dar ideea este că nu trebuie să credeți că ne-am împăcat. De aceea am decis să facem acest anunț împreună, ca să aflați direct de la noi care este situația. După fix 7 ani și o lună, am încheiat frumos, amiabil, civilizat, decent și sper din tot sufletul ca această situație să rămână așa. Avem un copil de crescut și avem de făcut multe lucruri pentru ea”, a mărturisit Oana Roman, după divorțul de Marius Elisei.

Oana Roman renunță la numele Elisei

Oana Roman a dezvăluit și că, în timp ce fiica lor o să poarte amândouă numele de familie, ea a revenit la numele de fată, Roman.

“Eu voi reveni la numele de fată, Romna, dar ceea ce este important este că Isabela o să poate ambele nume, Roman Elisei. Este un lucru foarte bun pe care l-am făcut pentru ea”, a mărturisit Oana Roman.

Vizibil emoționat, Marius Elisei a încercat să lege câteva idei despre despărțire și planurile de viitor pe care le are.

“Așa mi se pare și normal să se încheie o căsnicie, amiabil. Chiar dacă la unii există ceva la mijloc mai mult, e bine să se termine frumos și într-un mod civilizat, mai ales că atunci când închei, trebuie să închei ca și cum te-ai cunoscut, cum ai început acea relație. Noi am început într-un mod frumos. (…) Nu există o râcă sau o dușmănie între noi, indiferent de situațiile care vor veni”, a spus Marius Elisei, despre despărțirea de Oana Roman.

O postare distribuită de oana roman (@oanaromanelisei)

Oana Roman și Marius Elisei au anunțat despărțirea la sfârșitul anului trecut, însă, de-a lungul mariajului, au mai avut tentative de separare. Unul dintre cele mai grele momente pe care le-au avut de depășit a fost cel în care fiica fostului premier al României, Petre Roman, a fost la un pas de moarte, la scurt timp după ce a născut. În urma intervenției de cezariană, Oana Roman a suferit complicații și a ajuns să petreacă zile în șir la Terapie Intensivă.