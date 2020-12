Oana Roman și Marius Elisei, relație toxică. Cu ce probleme s-au confruntat mereu cei doi: „Nu suntem caractere compatibile”

Oana Roman și Marius Elisei s-au despărțit din nou, iar de data aceasta fosta prezentatoare de la Kanal D a rămas și fără soț, și fără afacere.

Magazinul online pentru care Oana lucra cu mare satisfacție în ultimele luni este pe numele lui Marius, iar la despărțire, acesta a decis ca soția lui să nu se mai ocupe de business, nemulțumit fiind ce felul în care gestionează totul.

Oana a făcut anunțul despărțirii pe contul ei de Instagram, iar detaliile pe care le-a dat, chiar dacă sunt puține, ne amintesc de despărțirea de data trecută, cauzată de certurile repetate care au avut loc între cei doi.

Oana Roman și Marius Elisei, o relație imposibilă

La începutul anului, Oana Roman a dezvăluit motivele separării de atunci și a recunoscut că are o fire mult prea vulcanică, iar soțul ei nu este mulțumit de comportamentul pe care îl are de cele mai multe ori, mai ales atunci când au divergențe de opinii.

Declarațiile pe care le-a făcut Oana la începutul anului, în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV, pot fi privite astăzi cu alți ochi. Neînțelegerile de atunci se pare că nu au fost depășite, chiar dacă s-au împăcat între timp, mai mult de dragul fetiței pe care o au împreună, Izabela.

Ce a declarat în urmă cu câteva luni despre soțul ei

„S-au întâmplat multe lucruri și nu suntem mereu caractere compatibile, în sensul că eu sunt mai vulcanică, dar pe el îl afectează. S-a ajuns într-un punct în care efectiv lucrurile nu mai funcționau între noi, nu era ok pentru mine, pentru Izabela. Am ajuns în punctul în care am realizat că nu e bine să ne împungem și să stăm în tensiune. Am decis să ne separăm.

El s-a mutat și nu a fost simplu. Eu am decis să anunț lucrul acesta pentru că se putea să îl vadă cineva că doarme în altă parte”, spunea în urmă cu câteva luni Oana Roman.

„E mai bine să se știe de la mine. Nu s-a pus problema despre o altă femeie, dar nici despre un alt bărbat. Nu mai funcționau lucrurile, a fost o chestie asumată și discutată. Lumea a început că divorțăm, eu nu m-am gândit neapărat. Între timp au venit Sărbătorile și Izabela nu merita să stea cu părinții separați. El s-a mutat la părinții lui. Am mai avut o discuție în care ne-am dat seama că nu ne e bine împreună, dar nici separat”, a mai adăugat atunci vedeta.

