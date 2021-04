Oana Roman, supărată pe Marius Elisei. Ce a pățit fiica vedetei din cauza fostului soț

Oana Roman este supărată pe fostul ei soț, Marius Elisei, după ce fiica lor, Isa, și-a exprimat dezamăgirea din cauza lui. Vedeta de la Antena Stars va pleca alături de fetiță într-o altă vacanță, departe de agitația din Capitală.

Deși plecarea în vacanță ar fi trebuit să fie un motiv de bucurie pentru Isa, în vârstă de șapte ani, micuța este tristă după ce tatăl ei a refuzat invitația de a veni în vacanță alături de ea și de fosta soție, Oana Roman.

După divorț, Oana Roman a rămas în relații bune cu fostul soț pentru ca fiica lor să nu sufere, însă acest refuz ar fi dezamăgit-o profund pe fetiță.

La începutul lunii februarie, Oana Roman și-a luat fiica și au plecat împreună în Egipt, acolo unde s-au simțit excelent. După această experiență, vedeta a promis că va merge mai des în vacanțe pentru a-și reîncărca bateriile, așa că urmează o nouă escapadă luna aceasta.

Fiica lui Petre Roman va împlini 45 de ani pe 13 aprilie, așa că acum este momentul perfect pentru o altă deplasare, departe de casă și de agitația din București. Vedeta nu se poate bucura pe deplin pentru că fiica ei este tristă, deși se va distra îmntr-o nouă vacanță.

Marius Elisei nu a acceptat invitația micuței de a le însoți pe ea și pe Oana Roman în călătorie, lucru care i-a provocat o mare dezamăgire. Din acest motiv, vedeta de la Antena Stars este supărată pe fostul ei partener de viață. Refuzul lui o rănește și pe ea, pentru că fiica ei ar fi fost fericită ca el să le însoțească.

„Vreau să vă spun că astăzi am confirmat plecarea noastră în vacanță, de ziua mea. Din păcate prietenii cu care trebuia să mergem nu mai pot veni din cauza unor probleme de sănătate și o să merg doar eu cu Isa.

Isa și-a dorit foarte mult ca tatăl ei să vină și el cu noi, în baza unei relații civilizate pe care o avem. A spus că pentru ea ar fi o minune. Din păcate, tatăl ei nu vrea să meargă cu noi în vacanță, iar pe mine mă doare foarte tare lucrul acesta.

Mă doare că ea nu mai poate să fie cu noi împreună, chiar dacă noi nu mai suntem împreună, suntem părinții ei și pentru ea ar fi fost o bucurie, dar nu putem să obligăm pe nimeni, așa că vom pleca doar noi două”, a mărturisit Oana Roman pe Instagram.

Oana Roman a avut probleme cu depresia

Recent, Oana Roman a povestit despre problemele pe care le-a avut cu depresia, cu mulți ani în urmă, atunci când făcea atacuri de panică foarte des, unul dintre ele fiind chiar în timpul unei emisiuni TV. În cadrul unui podcast cu Mihai Morar, vedeta a vorbit despre acea perioadă dificilă din viața ei, când avea chiar și gânduri sinucigașe.

„Am început să fac terapie prea târziu, adică târziu. Aveam 30 de ani. Se adunaseră mult prea multe. A avut loc și o despărțire atunci care a fost foarte grea pentru mine. Și ajunsesem foarte rău. Practic nu mai puteam să trăiesc. Făceam 50 de atacuri de panică pe zi. Nu mai puteam să ies din casă, a fost foarte, foarte rău. Nu îmi mai aduc aminte primul atac de panică.

Țin minte că odată am făcut un atac de panică îngrozitor, atât de îngrozitor, țin minte că stăteam la etajul cinci într-un bloc, vizavi de Sala Palatului. Eram într-o relație în momentul ăla, dar eram singură acasă. Țin minte că l-am sunat și i-am spus că dacă nu vine acum, eu mă arunc pe geam. Simțeam că nu mai pot să respir, că nu mai am aer, am deschis geamurile, mi-a fost frică să ies pe balcon, eu am și rău de înălțime.

Stăteam la geam și încercam să îmi iau aer să nu mă sufoc. A fost din ce în ce mai rău, din ce în ce mai dese. Până am ajuns în momentul în care nu mai puteam să ies din casă. Nu mai puteam să conduc, nu mai puteam să merg pe stradă, nu mai puteam să fac nicio activitate”, i-a dezvăluit Oana Roman lui Mihai Morar.