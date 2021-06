Oana Roman, totul despre împăcarea cu Marius Elisei. Cum decurge acum relația

Fiica fostului premier al României Petre Roman a observat câteva schimbări importante la fostul soț, lucru care nu poate decât să o bucure. spune că partenerul ei de viață este diferit față de perioada în care erau căsătoriți.

ADVERTISEMENT

Oana Roman primește foarte multe buchete de flori din partea iubitului ei, mărturisind că a adunat până acum foarte multe recipiente. Se pare că Isa, fiica vedetei, este cea care ține evidența florilor primite de mama sa.

Oana Roman, fericită după ce s-a împăcat cu Marius Elisei. Ce schimbări a observat la fostul soț

Cel care a făcut primul pas este Marius Elisei, care a recunoscut că are în continuare sentimente pentru mama fiicei sale. Bărbatul a încercat să intre din nou în grațiile vedetei, lucru care se poate observa din gesturile pe care le face.

ADVERTISEMENT

„Împăcarea nu s-a întâmplat peste noapte și este un proces care continuă. În fiecare zi mai facem câteva ceva, adică mai avansăm câte un pic, câte un pas și încă un pas și tot așa.

Ne înțelegem bine pentru că am reușit să trecem peste anumite probleme pe care le aveam. Perioada asta în care ne-am despărțit cred că a fost o lecție.

ADVERTISEMENT

A fost o lecție pentru fiecare dintre noi. El și-a dorit foarte mult să facem pasul ăsta acum și s-a străduit foarte mult să mă facă să înțeleg că anumite lucruri se pot repara”, a spus Oana Roman pentru .

Oana Roman, vacanță fără Marius Elisei. Cum s-a întâmplat asta

Împăcarea dintre ei a venit cu foarte multe momente petrecute împreună, dar și gesturi tandre. Din păcate, Marius Elisei va fi nevoit să stea departe de iubita sa, asta pentru că vedeta urmează să plece într-o vacanță în Franța.

ADVERTISEMENT

Oana Roman va fi însoțită de fiica sa, rămânând acasă pentru că nu era inclusiv în planurile sale, după ce a refuzat să meargă alături de ele în ultimul concediu, cel din Egipt.

Mai mult decât atât, vedeta mărturisește că are parte de momente foarte romantice din partea partenerului de viață. În plus, spune că are sentimente puternice pentru tatăl fiicei sale, Iza fiind cea mai fericită că sunt împreună.

ADVERTISEMENT

„A fost la început romantic, iar acum iarăși. Și eu îl iubesc foarte mult. Vacanța în Franța era stabilită de mult timp. După ce te-am rugat să vii în Egipt și nu ai vrut, am zis să nu te mai rog iar.

Iza și-ar dori să fim numai noi trei și nimeni altcineva. Până la urmă o hârtie nu schimbă lucrurile foarte mult”, a mai spus Oana Roman, mai arată sursa citată mai sus.