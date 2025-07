Oana Roman, vacanță de coșmar în Grecia. Avertisment pentru români: „Aveți mare grijă! Am luat țeapă”

Oana Roman a plecat într-o nouă vacanță în Grecia, după câteva zile petrecute pe Coasta de Azur alături de fiica ei, Isabela. A ajuns pe 16 iulie în Creta, dar vacanța s-a transformat rapid într-un coșmar. Vedeta s-a plâns pe Instagram că hotelul ales a fost sub așteptări, iar comportamentul personalului a făcut-o să regrete alegerea.

ADVERTISEMENT

Oana Roman, vacanță de coșmar în Grecia. Ce a pățit vedeta

Fiica fostului premier al României Petre Roman le-a povestit urmăritorilor că nu a primit camera la ora care ar fi trebuit, iar când a cerut explicații, nu a putut discuta cu niciun manager. Oana Roman susține că nu a fost tratată cu respect, iar în niciun caz cele cinci stele pentru care a plătit.

„Cea mai mare bătaie de joc trăită vreodată la un hotel. O infecţie de nedescris, o nesimțire incomensurabilă a staffului și o incapacitate a organizatorilor de a rezolva orice problemă. O vacanță care a costat mii de euro și care este compromisă din prima zi. O să discutăm pe larg pe parcursul zilei. Îmi va face o deosebită plăcere să explic fiecărui om ce e aici”, a scris Oana Roman pe Instagram.

ADVERTISEMENT

Avertisment pentru românii care merg în Grecia: „Aveți grijă. Am luat țeapă mare de tot”

După ce a reușit să primească o cameră, Oana Roman nu a fost mulțumită și a cerut banii înapoi, pentru a căuta o altă locație. Problema, spune ea, nu a fost că a primit camera la ora 14:00, deși ea o voia la ora 12:00, ci a deranjat-o cel mai tare atitudinea angajaților.

„Detalii la un hotel care se vinde de 5 stele. Și am plătit 5 stele pentru 2 stele spre 3… Aveți mare grijă când alegeți ceva. De data asta, noi ne-am luat țeapă mare de tot. Nu ai cu cine discuta la recepție, efectiv nu le pasă și te tratează ca pe un vierme.

ADVERTISEMENT

Așa arată o cameră de 5 stele vândută cu 200 de euro pe noapte. Problema nu a fost că ne-au dat camera la ora 14.00, ci că arată așa și personalul e sub orice critică. Până am ajuns la manager, nu am avut cu cine discuta. Ne-au dat banii înapoi, până la urmă, și am plecat spre un alt hotel”, a mai scris vedeta pe Instagram, la story.

ADVERTISEMENT

Oana Roman a cerut banii înapoi

La scurt timp, vedeta le-a arătat urmăritorilor din mediul online cum arată noua locație. a afirmat că totul este divin și este mulțumită că s-a terminat totul cu bine după o zi „lungă, groaznică și cu mulți nervi”.

ADVERTISEMENT

„Am ajuns undeva bine de tot. Tot răul spre bine. Camera este foarte frumoasă, în stil minimalist. Dar cel mai tare e restul: piscină, plajă, spa! Este un boutique hotel pe plajă. După o zi lungă, groaznică și cu mulți nervi, am ajuns aici. A meritat. Este absolut superb. În sfârșit, mâncăm și noi pe ziua de azi. Este absolut divin acest loc”, a încheiat Oana Roman.